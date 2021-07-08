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Üstel: “Havaların ısınmasıyla insanlar virüs bitmiş gibi hareket etti”

08 Temmuz 2021 Perşembe 17:30
Üstel: “Havaların ısınmasıyla insanlar virüs bitmiş gibi hareket etti”

“BULAŞI BU ARTTIRDI”
Sağlık Bakanı Ünal Üstel, havaların ısınması ile birlikte insanların büyük bir rahatlığa kavuştuğunu ve virüs bitmiş gibi hareket ettiğini belirterek, bulaşı da bunun arttırdığını söyledi.
Covid-19 virüsünün sürekli olarak mutasyona uğradığını ve semptomların da arttığını belirten Üstel, virüsle uzun süre daha mücadele verilecek gibi göründüğünü kaydetti.

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Yapılan uyarılara uyulmadığını belirten Üstel, “Biz uyardık sonra sanki insanlarımız bize hiç kulak vermedi” dedi.
Ekonomik anlamda insanların zor durumda olduğu bilinci ile hareket edilmesi gerektiğini kaydeden Üstel, işletmelerin de kurallara uyması gerektiğini, kurallara uymayanlara gerekli cezai işlemlerin yapılacağını ifade etti.
Yeni kararların bugün açıklanacağını vurgulayan Üstel, yeni kararlarla birlikte kapalı alanlara girişlerde PCR zorunluluğu getirileceğini, bu kurallarla birlikte de denetimlere hız verileceğini söyledi.
 

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Son Güncelleme: 08.07.2021 18:19
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