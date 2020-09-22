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UKÜ’lü Akademisyen ve öğrencisinden büyük başarı

UKÜ Biomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Doğa Kavaz ve öğrencisi, korozyon önlemeyi sağlayan endüstriyel bir yenilik konusunda ABD’den patent aldı.

22 Eylül 2020 Salı 14:58
UKÜ’lü Akademisyen ve öğrencisinden büyük başarı
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Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi, Biomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Doğa Kavaz; Savior A. Umoren, Edidiong A. Essien ve Moses M. Solomon ile birlikte korozyon önlemeyi sağlayan endüstriyel bir yenilik icat etti. Bu yenilik Amerikan Patent Birliği tarafından Ağustos 2020 tarihinde kabul alarak,  patentlendirildi.  

Biyokimyasal olarak zenginleştirilen titanyum nanokompozit kullanılarak yüzeylerde antimikrobiyal, sterilizasyon etkisi yaratıldığını açıklayan Kavaz, söz konusu çalışmanın korozyondan önleme sağlayan endüstriyel bir uygulama olduğunu dile getirdi.

Patentin birinci kısmı, biyokimyasal olarak zenginleştirilen titanyum nanokompozit hazırlık, karakterizasyon, stabilizasyon ve antimikrobiyal çalışmalar, Doç. Dr. Kavaz ve UKÜ Doktora mezunu Edidiong A. Essien tarafından Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin donanımlı laboratuvarlarında gerçekleştirildi.

Kavaz, patentin ikinci kısmının ise ortak iş birliğinde bulundukları King Fahd Petrol ve Mineraller Üniversitesi'nde Savior A. Umoren ile Moses M. Solomon tarafından icat edildiğini kaydetti.

Çalışmanın ana maddesi zeytin yaprağı

Çalışmada, Kıbrıs’ta zengin olan zeytin yaprağı kullanılarak zeytin yaprağı özütü ile biyokimyasal olarak zenginleştirilen titanyum nanokompozitlerin, korozyon direnci bakımından karşılaştırılan malzemelere göre 100 kat daha fazla koruma gösterdiğini ifade eden Kavaz, “Korozyon engelleme etkisi konsantrasyon ve sıcaklığa bağlı olarak gelişiyor” dedi.

Kavaz, patentin en önemli katkısının nanokompozitin metal, cam, beton, seramik gibi farklı yüzeylerde uygulanabilir olması olduğunu belirterek, “Yüzeyden kazınarak çıkarılmadığı sürece yüzeyi fotokatalitik yöntem ile sürekli steril edebiliyor” şeklinde konuştu.  

Söz konusu patentin önemine de dikkat çeken Kavaz, “Akademik ortam ve endüstriyel sektörleri birbirine daha da yaklaştırmak ve insanlığın yararına olacak şekilde çelik boruların, demirlerin ve diğer paslanma unsurlarının aşındırıcı doğasını çözmek için bu buluş kullanabilir” dedi.

Çalışmanın detayları için…

Kavaz, çalışma hakkında daha detaylı bilgi edinmek isteyenlerin https://doi.org/10.1080/01694243.2018.1445800 adresinde yer alan Journal of Adhesion Science and Technology’den yararlanabileceklerini söyledi.    

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