UBP Gazimağusa Belediye başkan adayı Dr. Erdal Özcenk gibi

UBP GAZİMAĞUSA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI DR. ERDAL ÖZCENK GİBİ

Ergün YAHAT

2022 yılında yapılacak yerel seçimler dolayısı ile geri sayım başlarken partilerde ise aday belirleme çalışmaları yavaş yavaş hareketleniyor.

Bunlardan birisi Gazimağusa belediyesi başkanlığı hükümütin büyük ortağı UBP'nin ise Gazimağusa'da belediye başkanlığı seçimini kazanmak için güçlü aday sağcısı solcusu herkes tarafından sevilen sayılan Dr. Erdal Özcenk'in adaylığı kesin gibi görünüyor.

Kıbrıs Manşet partiye yakın söz sahibi kişilerden derlediği bilgilere göre Özcenk'e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da destek verdiği Erdal Özcenk'in adaylığı kesin gibi görünürken görüşüne başvurduğumuz Dr.Erdal Özcenk adaylık konusunda partimden aday adayıyım parti Meclisi uygun görürse adaylığım kesindir.