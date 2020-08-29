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Türkiye medyasında Akıncı'ya saldırılar devam ediyor

26 Ağustos Çarşamba günü CNN TÜRK’te Ahmet Hakan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Tarafsız Bölge’ programında, Akıncı’ya yönelik ağır ve mesnetsiz ifadeler sarf edildi

29 Ağustos 2020 Cumartesi 15:55
Türkiye medyasında Akıncı'ya saldırılar devam ediyor
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Hacısalihoğlu: Orada Türkiye’nin sayesinde oturuyor

AKP’li siyasetçi Mehmet Metiner, Türkiye havuz medyasında yer alan Akşam Gazetesi’nin yazarı Yaşar Hacısalihoğlu ve emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş’un konuk olduğu programda, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ilgili haddini aşan ifadeler kullanıldı

Program sunucusu Ahmet Hakan, Doğu Akdeniz’deki gerilimin konuşulduğu yayında, Kıbrıs meselesinin açılması üzerine, KKTC 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlatarak ‘Akıncı yeniden aday mı?’ diye sordu.

Bu soru üzerine söz alan Hacısalihoğlu, Akıncı için, “Orada bir Cumhurbaşkanı var. Türkiye’nin sayesinde orada oturuyor ve Türkiye’nin garantörlüğünü reddediyor. Yavru vatan-Anavatan konseptine bile karşıyım diyor. Sanki Rum Cumhurbaşkanı. Bu sözlerle kimi cesaretlendiriyor?” şeklinde skandal ifadelerde bulundu.

Metiner: İçimizdeki Yunanlılar derken bunları kastediyoruz

Hacısalihoğlu’ndan sonra söze giren Mehmet Metiner de, Akıncı’ya yönelik hakaret dolu sözlerini sıraladı.

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Metiner, “İçimizdeki Yunanlılar derken, işte bunları kastediyoruz. Akıncı, Rum ağzıyla konuşuyor. Kıbrıs’da, Türkiye’nin egemenliğinden kurtulmak istiyoruz diyenlerin başını da Akıncı çekiyor” dedi.

Ahmet Hakan’ın, “Akıncı tekrar seçilirse ne olacak ki? Yani Türkiye’ye Doğu Akdeniz’deki haklarınızdan vazgeçin mi diyecek” sorusu üzerine tekrar söze giren Hacısalihoğlu, “O zaman KKTC’yi de sürekli kollamaya devam edeceksiniz demektir” diyerek, iç işlerimize daha sıkı müdahale edilmesi gerektiği mesajını verdi.

Karakuş: Akıncı zaten kazanamaz

Akıncı ile ilgili yorum yapan bir diğer isim de emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş oldu.

Karakuş, “KKTC Cumhurbaşkanının, Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmasını isteriz. Akıncı bunun gereğini yerine getirmemiş biridir. Sonuçta Türkiye yaşamazsa, KKTC’de yaşayamaz. Sayın Tatar, Başbakanlığı döneminden bu yana, bizimle iyi ilişkiler içinde olan bir çizgidedir ve kendisi de aday. Zaten Akıncı kazanamaz. Tatar’ın kazanması yerinde olacaktır” dedi.

İşte CNN  TÜRK'ÜN YAYINI

https://youtu.be/Pc2fEdHwyg0

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıCNN Türk
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