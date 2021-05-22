Turizm ve Çevre Bakanlığı'ndan açıklama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, haberde yer alan ve Çinli olarak nitelendirilen 4 Çin uyruklu şahıslar hakkında, bakanlık olarak yetkili mercilerle gerçekleştirilen istişare ve araştırma sonucunda bahse konu şahısların, KKTC’ye giriş sebeplerinin, haberde bahsedildiği gibi turistik ya da yatırım amaçlı olmadığının tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada, şahısların, KKTC’ye geliş sebeplerinin KKTC’den Güney Kıbrıs Rum kesimine geçiş yapmak maksatlı olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, “Söz konusu şahısların, KKTC’yi ziyaret etme amaçları, haberde belirtildiği gibi turistik ya da yatırım amaçlı olsaydı, turizm adası ülkemizde, böyle bir prosedür izlenmesi söz konusu olmayacağını kamuoyu ile paylaşırız” denildi.