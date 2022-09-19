Trafik kazası: 1 yaralı

Lefkoşa'da Yenişehir bölgesinde bu akşam meydana gelen trafik kazasında, 21 yaşındaki Mihriban Çelik adlı yaya yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, saat 21.00 sıralarındaki kaza Atatürk Caddesi'nde oldu. Tinotenda Quentin Mango (E-23), adlı gencin yönetimindeki MN 136 plakalı araç, batı istikametine seyrettiği sırada o sırada caddenin güneyinden kuzeyine doğru yaya olarak geçmeye çalışan Mihriban Çelik'e (K-21) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Mihriban Çelik, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının tedavisinin saat 22.15 itibarıyla devam ettiği ve polisin kazayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.