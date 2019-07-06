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Trafik bir can daha aldı

Trafik bir can daha aldı

06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:44
Trafik bir can daha aldı

Değirmenlik - Girne Anayolu üzerinde bugün saat 01.40 sıralarında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 20 yaşındaki Yunus Alkan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Polisten yapılan açıklamaya göre, yönetimindeki TLY 989 plakalı araç ile, Değirmenlik- Girne anayolu 2-3 kilometreleri arasında Değirmenlik istikametinden Demirhan istikametine doğru seyreden Ayhan Kılıç (E-41), dikkatsizlik sonucu, o esnada yolun doğu kısmından batı kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Yunus Alkan’a (E-20) aracın sol ön kısmı ile çarptı.

Polis, kaza sonucu ağır yaralanan yaya Yunus Alkan’ın, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak acil serviste görmüş olduğu ilkyardım tedavisinin ardından  Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde kontrol altına alındığını kaydeden polis, ancak Alkan’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Araç sürücüsü Ayhan Kılıç’ın tutuklandığını ve bu sabah çıkarıldığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından üç gün poliste tutuklu kalmasına emir verildiğini bildiren polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Son Güncelleme: 06.07.2019 14:55
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