Trafik bir can daha aldı

Değirmenlik - Girne Anayolu üzerinde bugün saat 01.40 sıralarında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 20 yaşındaki Yunus Alkan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Polis, kaza sonucu ağır yaralanan yaya Yunus Alkan’ın, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak acil serviste görmüş olduğu ilkyardım tedavisinin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde kontrol altına alındığını kaydeden polis, ancak Alkan’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Araç sürücüsü Ayhan Kılıç’ın tutuklandığını ve bu sabah çıkarıldığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından üç gün poliste tutuklu kalmasına emir verildiğini bildiren polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.