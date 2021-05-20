banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Vatandaş 'Ercan'dan yana...
Vatandaş 'Ercan'dan yana...
Çözüm ama zihniyet de bu !
Çözüm ama zihniyet de bu...
Daha açık nasıl söyleyebiliriz?
Daha açık nasıl söyleyebiliriz?
Gençlere ne verdiniz ki devleti korusunlar!
Gençlere ne verdiniz ki devleti...
banner376

Thalassaemia Derneği Thalassaemıalıların işe alınmasını talep ediyoruz

  Thalassaemıa Derneği, “Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası”nın acil olarak uygulanarak, iş bekleyen thalassaemialıların işe alınmasını istedi.

20 Mayıs 2021 Perşembe 14:15
Thalassaemia Derneği Thalassaemıalıların işe alınmasını talep ediyoruz
banner337

Dernek Başkanı Ahmet Varoğlu yazılı açıklamasında, 1993 yılında yürürlüğe giren yasanın, 2006 yılından beridir uygulanmadığını ve genelde tüm engelliler özelde de thalassaemialı üyelerin, yıllardır, umutla istihdam beklentisi içerisinde olduklarını kaydetti.

banner341
Yasada zorunlu olmasına rağmen tek bir thalassaemialı istihdamı yapılmadığını, ayrıca engellilerin barem, terfi ve emeklilikleri için de hiç bir düzenlemeye gidilmediğini belirten Varoğlu, şöyle devam etti:

“Sağlık sorunu yaşayan, her gün ilaç ve tedavi masrafları olan thalassaemialılar ciddi anlamda mağdurdurlar. Thalassemialı arkadaşlarmızdan halen istihdam edilmeyi bekleyen kişilerin  bekleyecek ve dayanacak güçü kalmamıştır. Devlet ve özel sektör yasayı uygulayıncaya kadar birçok arkadaşımızın yaşlanması yanında bütün şevk ve ümitleri de kırılmıştır. Acil olarak yasanın uygulanarak iş bekleyen thalassaemialıların işe alınmasını talep etmekteyiz. Bütceye bu yönde ödenek ayrılmadığını bize söylemeyiniz. Çalışma Bakanı’mız ve Bakanlar Kurulunun, bu yönde karar üretmesini beklemekteyiz.”

banner360
Son Güncelleme: 20.05.2021 14:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vedia Barut Salı günü anılacak
Vedia Barut Salı günü anılacak
Evren: “İnanç turizmi Şeyh Nazım Dergahı'na gelmek isteyenleri kapsıyor”
Evren: “İnanç turizmi Şeyh Nazım Dergahı'na gelmek isteyenleri kapsıyor”
Yarın 21 Mayıs Dünya Süt Günü…
Yarın 21 Mayıs Dünya Süt Günü…
5 saatlik elektrik kesintisi
5 saatlik elektrik kesintisi
Yarkıner: "Trafik kazalarında resmi kurumların ciddi ihmalleri var"
Yarkıner: "Trafik kazalarında resmi kurumların ciddi ihmalleri var"
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gençlerle biraraya geldi
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gençlerle biraraya geldi
Kıbrıs Biyolojik Çeşitlilik Araştırmaları Derneği yönetim kurulu belirlendi
Kıbrıs Biyolojik Çeşitlilik Araştırmaları Derneği yönetim kurulu belirlendi
Özyiğit Lillie’le görüştü
Özyiğit Lillie’le görüştü
“Çocuk gözüyle Kıbrıs’ın sokak oyunları fotoğraf yarışması”nın sergisi 12 Haziran’da
“Çocuk gözüyle Kıbrıs’ın sokak oyunları fotoğraf yarışması”nın sergisi 12 Haziran’da
Kadriye Yardımcı hayatını kaybetti
Kadriye Yardımcı hayatını kaybetti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim