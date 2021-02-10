TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC'de çalışma ziyareti yapacak

Ziyaret kapsamında Oktay’a TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç eşlik edecek.

Oktay’ın ziyaretleri kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, saat 15.00’te Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığında gerçekleşecek kabulün ardından Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, saat 16.00’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı kabul edecek.

İlk gün gerçekleşecek ziyaret çerçevesinde, TC Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Başbakanlık arasında e-Devlet hizmetlerine ilişkin mutabakat zaptı ile TC Karayolları Genel Müdürlüğü ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasında karayolları yatırımlarının gerçekleştirilmesine ilişkin uygulama protokolünün imzaları atılacak.

Ziyaretin ikinci gününde Oktay, Ekonomik Örgütler Platformu kuruluşlarının başkanlarıyla da görüşecek.