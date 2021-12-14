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Tatar, Stewart’ın düzenlediği resepsiyona katıldı

14 Aralık 2021 Salı 21:45
Tatar, Stewart’ın düzenlediği resepsiyona katıldı

İKİ LİDER 27 EYLÜL’DEN SONRA İLK KEZ BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin yeni Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart tarafından verilen “Yıl Sonu Resepsiyonu”na katıldı.

Kıbrıs’ta görev süresi dolan Elizabeth Spehar'ın yerine atanan Stewart, Ledra Palace Otel’de “Yıl Sonu Resepsiyonu” verdi.

Resepsiyona Rum lider Nikos Anastasiadis de katıldı.  İki lider, 27 Eylül’de New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile üçlü görüşmede bir araya gelmelerinin ardından, ilk kez bu akşam buluştu.

Resepsiyonda kısa bir konuşma yapan Stewart, Ledra Palace Otel’in tarihi bir mekan olduğunu, “çatışmaların bedellerinin ne olduğunu göstermesi açısından” sembolik bir anlam taşıdığını kaydetti.

Liderlerin yaklaşık bir yıldan sonra adada ilk kez bu etkinlikte bir araya geldiğini söyleyen Stewart, etkinlikte bulunmalarından onur duyduğunu belirtti.

Kıbrıs konusunun BM Genel Sekreteri’nin önem verdiği bir konu olduğunu vurgulayan Stewart, Genel Sekreterin bu yönde Cenevre ve New York’taki çabalarına atıfta bulundu.

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BM Genel Sekreteri’nin liderleri ileriye götürebilecek, karşılıklı olarak kabul edebilecekleri bir yol bulmalarına destek çabasını devam ettireceğini söyleyen Stewart, bu yönde elinden geleni yapacağını kaydetti.

Resepsiyonda bu yıl elde edilen başarıların kutlanacağını dile getiren Stewart, teknik komitelerin başarılarından çok etkilendiğini söyledi.

Stewart, sağlıkla ilgili teknik komitenin geçiş kapılarının yeniden açılması ve COVID 19 protokollerini uyumlaştırma konusunda başarı sağladığını söyleyerek, eğitimle ilgili komitenin de barış eğitimi programını yeninden başlattığını kaydetti.

Kültürel miras komitesinin Europa Nostra ödülü kazandığını anımsatan Stewart, bu başarıların önemli olduğunu, iletişimle ilgili komitenin de 5 G ada üzerinde kullanımının genişletilmesi üzerine anlaştığını kaydetti.

Teknik komitelerde görev yapan herkese teşekkür eden Stewart, liderlere de bu başarıların sağlanmasında verdikleri destek için teşekkür ederek, onların desteği olmaksızın başarı sağlanmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Stewart, bu kazanımların Kıbrıslıların günlük hayatlarına ilişki sorunların çözülmesine önemli katkıları olduğunu belirtti.

Resepsiyonun gayri resmi bir etkinlik olduğunu dile getiren Stewart, herkesin yeni yılını kutladı ve gelecek yıl daha fazla ilerlemeler sağlanabilmesi temennisinde bulundu.

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Son Güncelleme: 15.12.2021 01:49
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