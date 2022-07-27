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Tatar: “Sizin hizmetlerinizi unutmadık, unutmayacağız”

27 Temmuz 2022 Çarşamba 15:34
Tatar: “Sizin hizmetlerinizi unutmadık, unutmayacağız”

Tatar, Osmaniye’de gazilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmaniye temasları kapsamında Türkiye Muharip Gaziler Derneği Osmaniye Şubesi’ni ziyaret etti.

Gazilerle bir araya gelen Tatar, “Sizler bizim için çok kıymetlisiniz, hiçbir zaman sizin hizmetlerinizi unutmadık, unutmayacağız” vurgusu yaptı.

Osmaniye’yi ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu belirten Tatar, her gittiği yerde mutlaka Kıbrıs gazilerini de ziyaret ettiğini kaydetti. Tatar, “Sizlere KKTC’den minnet, saygı ve şükran duygularını getirmiş bulunmaktayım” dedi.

Geçen hafta Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48’inci yıl dönümü olduğunu hatırlatan Tatar, Kıbrıs’ta törenler yapıldığını söyledi. Tatar, “Hep sizleri andık” diye konuştu.

1974 öncesinde Kıbrıs Türk halkının saldırı altında olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Rum-Yunan ikilisinin barbarlığı ve saldırıları olduğunu söyledi.

20 Temmuz 1974 sabahında Mehmetçik ile Mücahidin buluşmasına dikkat çeken Tatar, Kıbrıs Türkü’nün 1878’de Osmanlı askerinin Kıbrıs’tan ayrılmasından sonra İngiliz Sömürge Yönetimi döneminde gözünü hep Toroslara diktiğini, Mehmetçiklerin özlemi içerisinde olduğunu belirtti.

20 Temmuz 1974 sabahında Mehmetçiklerin 1878’den 96 yıl sonra adaya tekrar ayak bastığına ve Kıbrıs Türk halkının destansı direnişine işaret eden Tatar, Kıbrıs Türkü’nün saldırıya, zulme ve barbarlığa karşı direndiğini vurguladı. Tatar, Kıbrıs Türk halkının Türk milletinin kopmaz bir parçası olarak, haysiyetini onurunu çiğnetmediğini ifade etti.

Doğu Akdeniz’de gönderde iki ay yıldızlı bayrağın dalgalanmaya devam edeceğinin altını çizen Tatar, gazilere şükranlarını iletti ve “Sizler bizim için çok kıymetlisiniz, hiçbir zaman sizin hizmetlerinizi unutmadık, unutmayacağız” dedi. Tatar, şehitlere de rahmet diledi.

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye teşekkür eden Tatar, gelmeden kendisiyle telefon görüşmesi yaptığını söyledi ve Osmaniye’nin Bahçeli’nin memleketi olduğunu hatırlattı.

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