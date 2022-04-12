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Tatar, Jenca’yı kabul etti

TATAR: “MÜZAKERE SÜRECİNİN KIBRISLI TÜRKLERİN  EGEMEN EŞİTLİK VE EŞİT ULUSLARARASI STATÜSÜNÜN KABUL GÖRMESİYLE  BAŞLAYABİLECEĞİNİ ANLATTIK”

12 Nisan 2022 Salı 18:30
Tatar, Jenca’yı kabul etti

JENCA: “BM KIBRIS SORUNUNA ÇÖZÜM BULMA YÖNÜNDEKİ ARAYIŞLARA DESTEK VERME TAAHHÜDÜNÜ SÜRDÜRÜYOR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Siyasi İşler Bölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca’yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar ile Jenca Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan ve br saati aşkın süren görüşme sonrasında basına açıklama yaptı.

JENCA:”DÜRÜST, AÇIK VE YAPICI GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK”

Birleşmiş Milletler Siyasi İşler Bölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile dürüst, açık ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti ve sabah saatlerinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades’le de bir araya geldiklerini hatırlattı.

BM’nin Kıbrıs sorununa çözüm bulma yönündeki arayışlara destek verme taahhüdünü sürdürdüğünü ifade eden Jenca, BM Genel Sekreteri’nin taraflara sürekli yaptığı “çözüm arayışlarına yardım edici koşulların yaratılması ve çözüm arayışlarına engel olabilecek tek yanlı hareketlerden kaçınılması” yönündeki çağrısına da vurgu yaptı.  

TATAR: “YAŞANAN SÜREÇLE İLGİLİ BİLGİ VERDİK”

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Jenca’nın Kıbrıs’ta taraflar arasındaki diyaloğun devam etmesi, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması yönündeki gayretlerinin devam ettiğini ve arayış içerisinde olduklarını söylediğini kaydetti.

Kendilerinin ise Jenca’ya geçen yıl nisan ayından bu yana yaşanan süreçle ilgili bilgi verdiklerini, Kıbrıs‘ta resmi müzakere sürecinin Kıbrıslı Türklerin  egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün kabul görmesiyle  başlayabileceğini anlattıklarını ifade eden Tatar, bu görüşlerini tüm detaylarıyla geçen yıl nisan ayında gerçekleştirilen 5+1 toplantısında da ortaya koyduklarını ve duruşlarının değişmediğini söylediklerini belirtti.

Kıbrıs’ta son yıllarda önemli gelişmeler olduğunu, bölgesel dengeler ve istikrarın önemli bir hal aldığını ve Türkiye’nin de tam desteğiyle bu yeni siyaseti sürdürdüklerini Jenca’ya aktardığını belirten Tatar, 50 yıldan uzun süre sürdürülen federal çözüm müzakerelerinden herhangi bir sonuç alınamadığını, bunu en iyi bilenlerden birinin BM olduğunu da Jenca’ya ilettiklerini söyledi.

Tatar Jenca’yla görüşmelerinde her iki tarafın da fayda sağlayacağı ama bir tarafın otoritesinin diğer tarafa yayılmayacağı güven artırıcı önlemlerin konuşulabileceği görüşlerini ortaya koyduklarını da söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında artan akaryakıt ve elektrik fiyatlarıyla artık Kıbrıs’ta bir takım yeniliklere ihtiyaç olunduğunu söylediklerini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Nuland’a da söylediğimiz gibi, Kıbrıs’ın kuzeyinden  enterkonnekte bir elektrik sistemi ile  Türkiye’ye, Türkiye’nin iletimi ile de Avrupa’ya bağlanmanın her iki tarafa da elektrik konusunda çok büyük yarar sağlayacağını düşündüğümüzü söyledim” dedi.

Bunun çevreyi koruyacağı, karbon salınımını engelleyeceği için BM politikalarına uygun, gerçekçi ve her iki tarafın da yarar sağlayacağı güven artırıcı bir önem olacağını dile getirdiğini kaydeden Tatar, Jenca’nın bu konuyu değerlendirip gündeme getireceğini kendilerine söylediğini anlattı.

Tatar, özellikle teknik komitelerin sürdürdüğü çalışmalarla eşit egemenlik ve eşit uluslararası statünün kabulü ile müzakerelerin yeniden başlamasına uygun zemin olup olmadığı yönünde arayış içerisinde olduklarını da Jenca’ya aktardıklarını  söyledi.

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Son Güncelleme: 12.04.2022 19:14
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