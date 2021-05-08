Tatar: “Dünya gerçekleri gördükçe bize hak vermektedir”

Cumhurbaşkanı Tatar’a Cumhurbaşkanlığı Sosyal Destek Komitesi Başkanı Recep Günaydın, Kıbrıs Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüsü Aytül Bilen, Ağırdağ Muhtarı Hasan Recep Piro, köy imamı Hamit Hekimoğlu ve T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı temsilcileri eşlik etti.

Aldığı davet üzerinde “Gönül Köprüsü” saha çalışması kapsamında Ağırdağ’a gerçekleşecek ziyarete katılan Tatar, burada bazı evleri ziyaret ederek vatandaşın Kadir gecesi ile bayramını kutladı.

Ziyarette, vatandaşlara bez çanta içerisinde geleneksel çörek, Türk kahvesi ve çocuklara ise Hacivat ve Karagöz tasviri eşliğinde boyama kitabı ve boya kalem seti hediye edildi.

TATAR, VATANDAŞI BAYRAMDA TEDBİRLERE UYMAYA ÇAĞIRDI

Ağırdağ’da gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında basına açıklamalarda da bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Bayram arifesinde vatandaşla beraber olmak ve sohbet etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kovid-19 salgını dolayısıyla vatandaşı bayramda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya çağıran Tatar, vakaların bugünlerde azaldığını ancak herkesin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs’ın komşu ülkelere göre salgınla mücadelede iyi durumda olduğunu kaydeden Tatar, “Kapanma oldu ama çok da olağanüstü tedbirler almadan KKTC’de yaşam devam etti. Ülkemizin değerini bilelim” ifadelerini kullandı.

“TEK İSTEDİĞİMİZ HALKIN BARIŞ, HUZUR VE GÜVENLİK İÇERİSİNDE YAŞAMASI”

Bayram öncesi kırgınlıkların ve dargınlıkların geride kalmasını temenni eden Tatar şöyle konuştu:

“İnsanlar birbirine daha nezaketli, daha anlayışlı, daha hoşgörülü olsun. Ciddi anlamda ortalığı geren tartışmalardan uzak duralım çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hepimizin vatanıdır. Bu vatan için çok fedakârlıklarımız oldu. Bizim tek istediğimiz Kıbrıs Türk halkının barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşamasıdır.”

“DÜNYA GERÇEKLERİ GÖRDÜKÇE BİZE HAK VERMEKTEDİR”

Cenevre görüşmelerine de değinen Tatar, orada yeni bir vizyon ortaya koyduğunu ve bunun Türkiye Cumhuriyeti tarafından da desteklendiğini anlattı.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının hiçbir zaman azınlık durumuna düşmeyeceğinin altını çizerek, KKTC’nin varlığının sürdürülmesinin çok önemli olduğunu anlattı. Tatar, egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devlet temelinde her türlü işbirliğine hazır olduklarını kaydetti.

Kıbrıs’ta 60 yıldır iki ayrı devletin var olduğunu vurgulayan Tatar, “Güneyde Kıbrıs Cumhuriyeti, bir bakıma Rum Cumhuriyetine dönmüştür. Elbette bizim de haklarımız vardır ama neticede bizim devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir. KKTC’nin varlığını, gerçeğini bütün dünyaya anlatmaya devam edeceğiz. Çünkü dünya gerçekleri gördükçe bize hak vermektedir” dedi.

“GÖNÜL KÖPRÜSÜ”

“Gönül Köprüsü”, KKTC Cumhurbaşkanlığı Sosyal Destek Komitesi, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi işbirliğinde ev ziyaretleri düzenlenerek sürdürülen bir saha çalışması.

Çalışmada, 20 köyde ev ziyaretleri gerçekleştirilmesi hedeflenirken, çalışmanın ilk 14 gününde 1850 hane ziyaretinde yaklaşık 6800 kişiye ulaşıldığı bildirildi.





