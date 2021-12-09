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Süt İmalatçılar Birliği: “Devletimizin halkını zam yükü altında ezdirmemesi gerekir”

Süt İmalatçıları Birliği Başkanı Mustafa Başlar, zamların kaçınılmaz olduğunun farkında olduklarını ancak devletin halkını, üreticisini ve sanayicisini zam yükü altında ezdirmemesi gerektiğine vurgu yaptı. 

09 Aralık 2021 Perşembe 18:00
Süt İmalatçılar Birliği: “Devletimizin halkını zam yükü altında ezdirmemesi gerekir”

Başlar yazılı açıklamasında, pandeminin şiddetli bir şekilde devam ettiğine dikkat çekerek, son bir ay içerisinde sütte yüzde 40’a varan artış olduğunu kaydetti. 
Zamların devam edeceğini öngördüklerini ifade eden Başlar, imalatçıların her geçen gün alacağını  tahsil etmede zorlandığını, fiyat değişikliğini zamanında yapamamanın sıkıntısı ve mağduriyeti altında  ezildiğini kaydetti. 

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Süt dışındaki bütün giderlerin dövize endeksli olduğunu ifade eden Başlar, süt ve süt ürünlerinin temel gıda olduğuna işaret etti, devletin, halkı, imalatçıyı, hayvan yetişticilerini bu yükün altında  ezdirmemesi gerektiğini belirtti. 
“Bu kötü günlerin elbette geçeceğini umuyoruz. Fakat zamlar altında ezilen her bir birey yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır” diyen Başlar, sektörün bin bir güçlükle birbirine kenetlendiğine işaret etti ve atılacak her adımın, halkın tüm kesimlerinin geleceğini etkileyeceği bilinciyle atılması uyarısında bulundu.  
 

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Son Güncelleme: 09.12.2021 18:53
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