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Sucuoğlu’ndan 1 Ağustos mesajı: “ Bu üç müstesna gün, Kıbrıs Türkü için Kıbrıs’ta varlık savaşının simgesi haline gelmiştir”

01 Ağustos 2022 Pazartesi 09:49
Sucuoğlu’ndan 1 Ağustos mesajı: “ Bu üç müstesna gün, Kıbrıs Türkü için Kıbrıs’ta varlık savaşının simgesi haline gelmiştir”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle  mesaj yayımladı

Sucuoğlu mesajında, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 46’ncı,  Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 64’üncü ve Kıbrıs’ın fethinin 451’inci yıl dönümünü bir arada kutlamanın onurunu yaşadıklarını belirterek, “Toplumsal Direniş Bayramı” olarak adlandırdığımız bu üç müstesna gün, Kıbrıs Türkü için Kıbrıs’ta varlık savaşının simgesi haline gelmiştir” ifadelerini kullandı:
 

Sucuoğlu mesajında şunları kaydetti:

“1571 Yılı’ndan itibaren, Anadolu’nun bağrından gelen Kıbrıs Türkü, Akdeniz’in bu küçük adasını, bu kutsal toprakları vatan bilmiş, tırnağını bu topraklara geçirmiştir.

Kıbrıs Türkü, yıllar içerisinde, kendi vatanında, komşu diye bildikleri tarafından yok edilmek istenmiş, göç yollarına sürülmüştür.

Her şartta, Türklük bilincini asla yitirmemiş, vatanını, onurunu korumasını bilmiştir...

Direnişini, Anavatan Türkiye’nin desteği ile Türk Mukavemet Teşkilatı sayesinde en üst noktaya taşımış, savaşmıştır.

TMT’yi, tam teşekküllü, envanteri, donanımı ve insani altyapısıyla, bölgenin en güçlü ve caydırıcı ordularından birisi haline gelmiş Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile taçlandırmıştır.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, KKTC’yi oluşturan en yaşamsal unsurlardan iç ve dış güvenliği sağlamada, halen görevini en iyi şekilde yürütmekte, dosta güven düşmana korku vermektedir.        

Tarihsel süreçler, Kıbrıs’ta yakın zamanda iki taraf arasında yapılan görüşmeler, okuduğumuz tutanaklar, bizlere güvenliğimiz için Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünden asla vazgeçilemeyeceğini göstermektedir.          

Kabul edilmeyeceği defalarca ortaya çıkan federal çözüm modeli yerine, egemen eşit iki devletin varlığına dayalı çözüm şeklinin, Türkiye’nin de desteği ile ileriye götürülmesine, TMT’nin siyasi uzantısı olmaktan gurur duyduğumuz Ulusal Birlik Partisi olarak destek vermeye devam edeceğimizi de bu vesileyle hatırlatmakta fayda görüyorum.

 

Kıbrıs’ın Türk vatanı olması için, kanını döken, canını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum”

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