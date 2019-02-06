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Soygun zanlıları cezaevine gönderildi
Soygun zanlıları cezaevine gönderildi
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Soygun zanlıları cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da İş Bankası’nda gerçekleşen soygun olayıyla ilgili tutuklanan zanlılar Batuhan Tekatlı ve Ramazan Can Çalışkan, bugün mahkemeye çıkarıldı ve cezaevine gönderildi.

Soygun zanlıları cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da İş Bankası’nda gerçekleşen soygun olayıyla ilgili tutuklanan zanlılar Batuhan Tekatlı ve Ramazan Can Çalışkan, bugün mahkemeye çıkarıldı ve cezaevine gönderildi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 14:36
Soygun zanlıları cezaevine gönderildi

Soygun zanlıları cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

 Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede meseleyle ilgili olarak olguları aktaran polis memuru Zübeyde Sennaroğlu, 30.01.2019 tarihinde saat 14.42’de Gazeteci Kemal Aşık Caddesi Küçük Kaymaklı’da Terminal karşısında bulunan İş Bankası Şubesine müşteri olarak giden ve KKTC’de turist olarak bulunan zanlı Batuhan Tekatlı ile Ramazan Can Çalışkan’ın bankaiçerisinde işlem sırasında bekleyen Yeniceköy’de sakin Ferhat Yılmaz’ın tasarrufunda içerisinde 31.000 TL para bulunan zarfı alarak sirkat edip olay yerinden kaçtıklarını mahkemeye aktardı. Sennaroğlu, 31 Ocak 2019 tarihinde iki zanlının da Güzelyurt-Gaziveren yolu üzerindeki Irros Gece Klubünde tespit edildiğini belirtti.Sennaroğlu,  zanlı Batuhan Tekatlı’nın  tasarrufunda 24.482.05 TL nakit para zanlı  Ramazan Can Çalışkan'nın tasarrufunda ise 85 TL nakit para tespit edildiğini kaydetti. Zanlıların gönüllü ifadel verdiklerini belirten Sennaroğlu, etki edebilecekleri tahkikatın tamamlandığını belirtti.Sennaroğlu, zanlı Batuhan Tekaltı’nın yasal statüsü olmadığını, zanlı Ramazan Can Çalışkan’ın turist statüsünde olduğunu söyleyerek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlıların21 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
SoygunCezaevi
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