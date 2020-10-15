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Slow Food Salamis : "Kanseri yüzde 50 önleyebiliriz"

Slow Food Salamis Dünya Gıda Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

15 Ekim 2020 Perşembe 13:03
Slow Food Salamis : "Kanseri yüzde 50 önleyebiliriz"
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Slow Food Salamis Lideri Umut Kurşun Dünya Gıda Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kurşun, slow food temelinde cittaslow kriterleri tam olarak uygulanırsa kanser vakalarının yüzde 50’sinin önlenebileceğini dile getirdi.
Kurşun mesajında gezegeni ve geleceği korumak, iklim değişikliğine bağlı kuraklık ve buna bağlı hastalıklara dur diyebilmek için, özellikle de covid-19 gibi bir hastalığın yayıldığı pandemi sürecinde yerel gıdaya yerel mutfağa ve mevsiminde üretime öncelik verilmesi gerektiğini kaydetti. 
“Pandemi ile dünya değişiyor, o halde açlığa ve başka salgın hastalıklara karşı kuraklığa direnç gösterebilecek yerel tohumların yaşatılacağı bir ortamda biyolojik çeşitlik ile tarım da değişmelidir” diyen Kurşun şöyle devam etti:

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“Toprak hasta, hava hasta, su hasta yani gezegen hasta. Dünyanın bir bölümü açlık çekerken, diğer tarafta fazla kilolu ve obez bireylerin sayısının artması, saniyeler içinde tonlarca gıdanın israfı varken bireysel sağlık ve iyileşme mümkün olamaz”

“KANSERİ YÜZDE 50 ÖNLEYEBİLİRİZ”
“Yalnız tarladan sofraya değil, tohumdan sofraya gıda zincirinin denetlenebileceği bir sistem ile iyi, temiz, adil bir gıdanın savunucuları olarak; iyi, temiz, adil bir dünya için ne yediğimizi bilmek istiyoruz” diyen Kurşun, 2020’ye gelinmesine rağmen ülkede hala tam anlamıyla Gıda Güvenliği Yasası olmadığını kaydetti. 
Kurşun, “Bu ortamda slow food temelinde cittaslow kriterleri tam olarak uygulansa kanser vakalarının bile yüzde 50’sini önleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

 

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Son Güncelleme: 15.10.2020 13:28
Anahtar Kelimeler:
Dünya Gıda GünüSlow Food Salamis
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