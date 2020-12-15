Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan Arter’e teşekkür belgesi

SİVİL SAVUNMA TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI’NDAN ARTER’E TEŞEKKÜR BELGESİ

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Gazimağusa Bölge Müdürü Kamil Ağcabay, Gazimağusa Belediyesi’nde başarıyla gerçekleştirilen deprem eğitimi ve tatbikattan dolayı, bugün Başkan İsmail Arter’i ziyaret ederek Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç imzalı bir teşekkür belgesi takdim etti.

Olası bir afet ve acil durumlara karşı Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile işbirliği içinde hareket etmesi nedeniyle takdim edilen teşekkür belgesini teslim alan Arter yaptığı konuşmada, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın öneminin herkes tarafından bilindiğini ifade etti.



Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Gazimağusa Bölge Müdürü Kamil Ağcabay ise, depremle ilgili afet ve acil durum tatbikatı gerçekleştirdiklerini anlatarak, planlı tatbikatta ulusal kaynakların müşterek kullanımının ve afet ile acil durumların en az kayıpla atlatılmasının hedeflendiğini kaydetti.