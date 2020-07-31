Sıcak hava devam edecek

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, önümüzdeki bir haftalık sürede, alçak basınç ve sıcak hava kütlesi etkili olacak, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 38 – 41, sahillerde 33 – 36 derece santigrat dolaylarında seyredecek.
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