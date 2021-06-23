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Seyir halindeki araç alev aldı

23 Haziran 2021 Çarşamba 15:37
Seyir halindeki araç alev aldı
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GİRNE’DE ARAÇ YANGINI!

( MHA – 23-06-2021 ) Girne üst çevre yolunda siyah Mercedes KR 109 Vito Plakalı araç seyir halinde iken dumanlar çıkmaya başladı.

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Araç sürücüsü dumanları görmesi üzerine yolun kenarına çekti ve çevreden yardım istedi.

Yoldan geçen duyarlı sürücüler ve Girne belediyesi temizlik bölümü çalışanları aracı söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Yoldan geçen inşaat mikseri aracın içten yandığını görünce olay yerine gelerek aracı söndürdü.

Daha sonra itfaiye gelerek yanan araca soğutma çalışması yaptı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.(MHA)

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