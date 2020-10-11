Sayım tamamlandı…

YSK CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE 738 SANDIĞIN TÜMÜNÜN KESİN OLMAYAN SONUÇLARI DUYURDU

TATAR YÜZDE 32.34, AKINCI YÜZDE 29.84

KKTC’de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde 738 sandıkta kullanılan oyların tümü sayıldı, kesin olmayan sonuçlar açıklandı. 11 adaydan hiçbiri, geçerli oyların yarısından fazlasını alamadı, seçim gelecek Pazar yapılacak ikinci tura kaldı.

UBP’nin adayı Ersin Tatar ile bağımsız aday Mustafa Akıncı, 18 Ekim Pazar günü yapılacak ikinci tur seçimde yarışacak.

198 bin 957 seçmenin 115 bin 806’sı 738 sandıkta oy kullandığı seçime katılım oranı yüzde 58.21 oldu.

Oy kullanan 115 bin 806 seçmenden 110 bin 779’unun oyları geçerli, 5 bin 27’si geçersiz sayıldı.

YSK’nın seçimleri duyurduğu internet sitesindeki verilere göre, adayların oy oranları ve aldıkları oy miktarı şöyle:

Ersin Tatar: %32.34 - 35825

Tufan Erhürman: %21.67 - 24008

Erhan Arıklı: %5.36 - 5937

Fuat Çiner: %0.30 - 327

Arif Salih Kırdağ: %0.25 - 282

Ahmet Boran: %0.07 - 83

Mustafa Ulaş: %0.06 - 69

Alpan Uz:%0.14 - 156

Kudret Özersay: %5.74 - 6356

Mustafa Akıncı: %29.84 - 33053

Serdar Denktaş: %4.20 - 4653