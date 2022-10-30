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Savrulan araç, duvar üzerinde oturan dört gence çarptı!

Girne’de otobüs ile araç çarpıştı, savrulan araç kaldırımdaki duvar üzerinde oturan dört gence çarparak yaraladı

30 Ekim 2022 Pazar 15:29
Savrulan araç, duvar üzerinde oturan dört gence çarptı!

Girne’de, bugün sabahın erken saatlerinde bir otobüs ile salon araç çarpıştı; çarpmanın etkisiyle savurulan araç, o esnada kaldırım üzerinde bulunan duvar üzerinde oturan 18-21 yaşlarında dört kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan gençlerden biri o esnada park halindeki duran arabaya çarptı. Kaza sonucu yaralanan dört kişi Girne Akçiçek Hastanesinde müşahede altına alındı.

Polisten verilen bilgiye göre saat 02.40  sıralarında Girne’de Evliya Çelebi Sokak üzerinde güney istikametine doğru seyreden Soner Ergun (E-45) yönetimindeki TRT 232 plakalı otobüs  ile  dikkatsizce anayol konumunda bulunan Naci Talat Caddesine giriş yapınca Naci Talat Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru alkollü içki tesiri altında (94 miligram) seyreden Simge Barut (E-27) yönetimindeki SL 392 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Çarpmanın etkisi ile, ileri doğru savrulan SL 392 plakalı araç o esnada kaldırım üzerinde bulunan duvar üzerinde oturmakta olan Achraf Fardous (E-18), Badr Saıd Fadel (E-19), Abderrahman El Oufai (E-20) ve Ouassım Touhami’ye (E-21) aracın ön kısmı ile çarptı. Çarpmanın etkisi ile ileri doğru savrulan Achraf Fardous  park halinde bulunan bir aracın ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Achraf Fardous, Badr Saıd Fadel, Abderrahman El Oufai ve Ouassım Touhami Girne Akçiçek Hastanesi acil servisinde kaldırıldılar ve ilk yardım tedavilerine müteakip müşahede altına alındılar. Soruşturma devam ediyor.

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