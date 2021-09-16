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Saner, Başbakanlık Denetleme Kurulu’nu Teknecik Elektrik Santrali yakıt alımı konusunda gelişmeleri ve yakıt kalitesini denetlemek üzere görevlendirdi

Başbakan Ersan Saner, Başbakanlık Denetleme Kurulu’nu Teknecik Elektrik Santrali’ne yakıt alımı konusundaki tüm gelişmeleri ve yakıt kalitesini denetlemek üzere görevlendirdiğini açıkladı.

16 Eylül 2021 Perşembe 19:30
Saner, Başbakanlık Denetleme Kurulu’nu Teknecik Elektrik Santrali yakıt alımı konusunda gelişmeleri ve yakıt kalitesini denetlemek üzere görevlendirdi

Saner “Ne olursa olsun ortaya çıkacak sonuçların halkla paylaşılacağını ve gereğinin yapılacağını” kaydetti.
Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre Saner, açıklamasında şunları belirtti:
“Devlet olarak bugüne kadar yapılması gereken ancak değişik sorunlardan dolayı geciken yatırımlar, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) konusunda alınması gereken ama alınmayan kararlar, dünyadaki gelişmelerin etkisi ile özelde KIB-TEK genelde enerji üretimi, aktarımı ve satımında sorunlar yaşamaktayız.

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KKTC’nin enerji sorunu ve geleceği en kısa süre içinde masaya yatırılacak; kısa, orta ve uzun vadede bizlere fayda sağlayacak, sorunlarımızı ortadan kaldıracak çözümler üretilecektir.
Şu anda yaşanan duruma gelince, Başbakanlık Denetleme Kurumu tarafımdan Teknecik Elektrik Santrali’ne yakıt alımı konusundaki tüm gelişmeleri ve yakıt kalitesini denetlemekle görevlendirilmiştir.
Ne olursa olsun ortaya çıkacak sonuç halkla paylaşılacak ve gereği yapılacaktır.”

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Son Güncelleme: 16.09.2021 20:43
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