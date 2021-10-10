banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cumhuriyet Meclisi yarın toplanacak
Meclisi yarın toplanıyor
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun yeni kararları!
Üst Kurul'dan yeni kararlar!
Tozlu hava bugünden itibaren etkili olacak
Toza dikkat!
17 yeni vatandaş!
17 yeni vatandaş!
banner376

Sanayi Odası Almanya’da “Anuga 2021” gıda fuarına katıldı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Almanya’nın Köln şehrinde her iki yılda bir düzenlenen Avrupa’nın en büyük gıda fuarı “Anuga 2021”e katıldı. 

10 Ekim 2021 Pazar 11:30
Sanayi Odası Almanya’da “Anuga 2021” gıda fuarına katıldı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan verilen bilgiye göre, 13 Ekim’e kadar sürecek fuarda 6 firma stant açarak, ülke ürünlerini dünyayla buluşturdu. 
156 bin metrekarelik bir alana sahip Kolnmesse Fuar alanına, bu yıl yaklaşık 100 ülkeden bin 500’ün üzerinde firmanın katılım gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, 200 ülkeden 150 binin üzerinde ziyaretçinin gelmesinin beklendiği kaydedildi. 
Fuara katılan firmalar ve ürünleri şöyle:

banner341
“KTSO çatısı altında; Mey İçki Sanayi-alkollü içecek, Selim ve Oğlu Sema İçkileri-alkollü içecek, MidMediterranean Trading Ltd.-macun, reçel, limonata, Narin Unlu Mamulleri-kurabiye çeşitleri, geleneksel unlu ürünler. Bireysel katılımla Reha Süt Ürünleri-peynir ve Helvasan Ltd.-tahın, helva.”
Açıklamada, ilk gün stantları, TC Köln Konsolosu Turhan Kaya, TC Duesseldorf Başkonsolosluğu’ndan Ticaret Ataşeleri Anıl Gürtuna Kaya ve Turhan Kaya’nın ziyaret ederek, ürünler hakkında bilgi aldığı da belirtildi. 

 

banner360
Son Güncelleme: 10.10.2021 12:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC’deki sanayi bölgelerine Türkiye’den destek
KKTC’deki sanayi bölgelerine Türkiye’den destek
Tatar: “Kültürel üretimler, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesine büyük katkı sağlıyor”
Tatar: “Kültürel üretimler, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesine büyük katkı sağlıyor”
Covid-19 salgını çevre kirliliğini tetikledi
Covid-19 salgını çevre kirliliğini tetikledi
“Uluslararası Karikatür Sergisi” açıldı
“Uluslararası Karikatür Sergisi” açıldı
Cumhuriyet Meclisi yarın toplanacak
Cumhuriyet Meclisi yarın toplanacak
Tatar, “Milli Mücadele Madalya Takdim Töreni”ne katıldı
Tatar, “Milli Mücadele Madalya Takdim Töreni”ne katıldı
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun yeni kararları!
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun yeni kararları!
DP Milletvekili Serdar Denktaş'tan açıklamalar
DP Milletvekili Serdar Denktaş'tan açıklamalar
PCR saati sorunu nedeniyle İstanbul’a giriş yaptı; gözaltına alındı
PCR saati sorunu nedeniyle İstanbul’a giriş yaptı; gözaltına alındı
UBP Güzelyurt İlçe Başkanlığı yarışını Menteş Gündüz kazandı
UBP Güzelyurt İlçe Başkanlığı yarışını Menteş Gündüz kazandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim