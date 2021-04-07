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Salgınla mücadelede son durum

KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son vaka sayıları..

07 Nisan 2021 Çarşamba 08:45
Salgınla mücadelede son durum
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 133 milyon 34 bin 420, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 886 bin 246 ,iyileşen kişi sayısı ise 107 milyon 289 bin 168.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 31 milyon 560 bin 438.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 13 milyon 106 bin 58,

- Hindistan 12 milyon 801 bin 785,

- Fransa 4 milyon 841 bin 308,

- Rusya 4 milyon 597 bin 868,

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- İngiltere 4 milyon 364 bin 529,

- İtalya 3 milyon 686 bin 707,

-Türkiye 3 milyon 579 bin 185,

- İspanya 3 milyon 317 bin 948,

-Almanya 2 milyon 912 bin 636,

-Yunanistan 281 bin 570,

-Güney Kıbrıs 48 bin 837,

-KKTC 4724.

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Anahtar Kelimeler:
SalgınCovid19Vaka SayısıKoronavirüsKovid19Coronavirüs
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