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Salgınla mücadelede son durum

KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son vaka sayıları..

06 Nisan 2021 Salı 09:15
Salgınla mücadelede son durum
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 132 milyon 437 bin 230, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 874 bin 232 ,iyileşen kişi sayısı ise 106 milyon 760 bin 547.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 31 milyon 496 bin 976.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 13 milyon 23 bin 189,

- Hindistan 12 milyon 686 bin 49,

- Fransa 4 milyon 833 bin 263,

- Rusya 4 milyon 589 bin 540,

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- İngiltere 4 milyon 362 bin 150,

- İtalya 3 milyon 678 bin 944,

-Türkiye 3 milyon 529 bin 601,

- İspanya 3 milyon 311 bin 325,

-Almanya 2 milyon 903 bin 36,

-Yunanistan 277 bin 277,

-Güney Kıbrıs 48 bin 278,

-KKTC 4660.

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Anahtar Kelimeler:
Covid19Kovid19SalgınKoronavirüsCoronavirüsVaka Sayısı
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