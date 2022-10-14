Sahte belge düzenleyerek Hollanda vizesi aldılar

Lefkoşa’da Ağustos-Eylül aylarında M.Z.M.(E-26), M.S.(E-31) ve H.M.N.’nin (E-41) vize alıp Hollanda’ya gidebilmek amacıyla, ziyarete iş yerinin bir itirazı olmadığı ve gelir durumlarının iyi olduğu yönünde, iş yeri adına sahte olarak düzenledikleri bir belgeyi, iş yerinin kaşesiyle mühürledikten sonra ilgili konsolosluğa verip tedavüle sürmek suretiyle sahte davranışla kayıt temin ettikleri ve Hollanda vizesi aldıkları tespit edildi.

M.Z.M tespit edilerek tutuklanırken diğer zanlıların arandığı bildirildi.