Sağlıkta güvenlik kaosu çelebioğlu tüm hastanelerden güvenlik görevlilerini çekti

SAĞLIKTA GÜVENLİK KAOSU ÇELEBİOĞLU TÜM HASTANELERDEN GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİ ÇEKTİ

Ergün YAHAT

KKTC'de tüm sağlık birimlerinde hastanelerin güvenliğini sağlayan Çelebioğlu şirketi yaklaşık 3 aydır devletden alamadığı ödemeler üzerine bugün öğleden sonra tüm hastanelerdeki güvenlik görevlilerini geri çekme kararı aldı.

Geçmiş aylardaki personel ödemelerini personelin mağdur olmaması için kendi bütçesinden ödemiş ama devletden ihale parasını hâlâ daha alamıştı ve bunun üzerine bu kararın alındığı öğrenildi.