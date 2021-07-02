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Resmi Gazete’den haberler…

Yürürlüğe giren kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı..

02 Temmuz 2021 Cuma 12:15
Resmi Gazete’den haberler…

KIB-TEK’in açacağı jeneratörlerin tamir, bakım ve yedek parça temini kapsamındaki ihalelerde, Kamu İhale Yasası Yasası kurallarının 4 aylık süre için uygulanmamasına ilişkin yasa gücünde kararname Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu’nun onayladığı yasa gücünde kararname ile 1 Temmuz 2021- ile 31 Ekim 2021 tarihleri arasında jeneratörlerin tamir, bakım ve yedek parça teminiyle ilgili yetki, Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na verildi.

Kararnamenin gerekçesinde; “KIB-TEK bünyesindeki 8 jeneratörden 5 tanesinin bozuk, halihazırda çalışır durumda olan 3 jeneratörün bakım zamanlarının geldiği belirtilerek, zaman ve enerji arzı güvenliği nedeniyle KIB-TEK tarafından yapılacak olan; jeneratörlerin tamir bakım  ve yedek parça temini ihalelerini daha hızlı gerçekleştirmek amacı ile ilgili kuralların düzenlendiği” ifade edildi.

İSLAMABAD TEMSİLCİSİ BİŞKEK’E, BİŞKEK TEMSİLCİSİ KUVEYT’E

Bakanlar Kurulu, KKTC İslamabad Temsilcisi Mehmet Davulcu’nun 31 Temmuz itibarıyla İslamabad’daki görevini sonlandırarak, 1 Ağustos itibarıyla  Bişkek’e atanmasını kararlaştırırken, Bişkek’teki görevini Davulcu’ya teslim edecek olan Atınç Keskin’i yine 1 Ağustos itibarıyla  Kuveyt Temsilciliği görevine atadı.

AÖA YÖNETİM KURULUN ATAMALAR

Bakanlar Kurulu’nun Atatürk Öğretmen Akademisi Yönetim Kurulu’na atamalarıyla ilgili kararı da Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Buna göre, görev süreleri 27 Haziran tarihinde sona eren Doç. Dr. Canan Zeki ile Ali Yönel yeniden atanırken; 2 Nisan ve 15 Nisan tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla AÖA Yönetim Kurulu’na atanan Prof. Dr. Aydın Karakuzu, Şirin Zaimağaoğlu ve Sadık Özbilgehan bu göreve yeniden atandı.

TÜK’ÜN İTHAL EDECEĞİ ARPA SATIŞ FİYATINA DESTEK ÖDEMESİ

Bakanlar Kurulu, TÜK’ün Gazimağusa Limanı tartı kayıtlarına göre 28 Haziran’dan itibaren Türkiye ve üçüncü ülkelerden gerçekleştireceği 20 bin ton arpanın ithalatına kilogram başına 60 kuruş destek ödemesi yapılmasına ve desteğin Maliye Bakanlığı 2021 Yılı Bütçesi altında yer alan “Corona Virüsü ile  Mücadele Projesi” kaleminden karşılanmasına karar verdi.

SPOR FEDERASYONLARI VE SPOR KÜLÜPLERİNE 1 BUÇUK MİLYON TL KATKI

Spor federasyonları ile spor kulüplerine 1,5 milyon TL katkı yapılmasını onaylayan Bakanlar Kurulu ayrıca Motorlu Taşıt Araçları Yaş Sınırlandırması (Değişiklik) Tüzüğü, Yenilenebilir Enerji (Uygulama ve Denetim) Tüzüğü ve Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin Tanımlanması, Sınıflandırılması ve İlanı Tüzüğünü onaylayarak Resmi Gazete’de yayımlanmasına onay verdi.

YANGINLA MÜCADELEDE ORMAN YOLU DÜZENLEMESİ

Bakanlar Kurulu kamu yararı amacıyla İskele, Ardahan, Topçuköy ve  Balıkesir bölgelerinde  orman koruma ve yangınla mücadeleye yönelik  orman yolu düzenlemesine de karar verdi.

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Son Güncelleme: 02.07.2021 12:47
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