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Resmi Gazete'den haberler

 Bakanlar Kurulu, Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü’nde turizm sektörüne verilecek işveren katkısı teşvikleri konusunda düzenleme yaptı.

12 Haziran 2021 Cumartesi 11:30
Resmi Gazete'den haberler
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CTP’Lİ MİLLETVEKİLLERİ ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ KORUNMASI (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ HAZIRLADI

Yerel İşgücü istihdamının Desteklenmesi (Değişiklik No:5) Tüzüğü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik tüzüğünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde başvuru yapan ve tüzüğün 5’inci maddesindeki koşulları taşıyan turizm sektöründe faaliyet gösteren işverenlere, tüzüğe uygun istihdam ettikleri her KKTC yurttaşı çalışanı için başvuru tarihinden itibaren altı ay süre ile çalışanları için yatırmak zorunda olduğu Sosyal Sigorta/Sosyal Güvenlik primlerinin işveren katkı payları ile İhtiyat Sandığı depozit yatırımları miktarı kadar teşvik ödemesi yapılacak.

Tüzükten, Oteller Encümeni’nden sınıflandırma belgesi almış Kıbrıs Türk Otelciler Birliği'ne üye turistik tesisler ile işletme belgesi almış ve Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği’ne üye olan turizm ve seyahat acenteleri yararlanabilecek.

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ KORUNMASI (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ

Cumhuriyetçi Türk Partisi grubuna bağlı bazı milletvekilleri “Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması (Değişiklik) Yasa Önerisi” hazırladı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunulan öneriyle ilgili görüş ve önerilerin yirmi gün içinde yazılı olarak Meclis Başkanlığı’na iletilebileceği duyuruldu.

Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin genel gerekçesine göre öneri, esas yasasının 12'nci maddesinde düzenlenen, "Suç Oluşturmayan Haller" sınıflandırmalarının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin konuyla ilgili içtihatları çerçevesinde genişletilmesi ve KKTC Anayasası’nın 26'ncı maddesinde düzenlenen "Basın Özgürlüğü" kavramlarının bu yasada tam olarak karşılığını bulabilmesini amaçlıyor.

Yasa önerisinde, yasanın 12. maddesine yeni 4’üncü ve 5’inci fıkralar eklenerek şöyle değiştirilmesi öngörülüyor:

"(4) Bu Yasada yer alan hiç bir hüküm, bu Yasaya aykırı biçimde kaydedilmiş veya elde edilmiş olsa da, bir basın mensubunun veya kayıt kendisine ulaştırılmış herhangi bir kişinin, ele geçirilen haberleşmeye ilişkin veriyi, haberleşme içeriğini veya başka herhangi bir ses veya görüntü kaydını incelemesini engellemez. (5) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin konuyla ilgili içtihatları çerçevesinde, haberleşmenin gizliliğinin ve özel hayatın gizliliğinin ihlali niteliğinde sayılmayan bir fiili işleyen bir basın mensubunun veya herhangi bir kişinin böyle bir fiili bu Yasadaki herhangi bir hüküm uyarınca suç teşkil etmez.”

VASİYETNAMELER VE VERASET (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ

UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk, Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya, Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy ve HP Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars'ın birlikte sundukları “Vasiyetnameler ve Veraset (Değişiklik) Yasa Önerisi” Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Yasa önerisiyle ilgili görüş ve önerilerin yirmi gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı iletilmesi gerekiyor.

Kıbrıs’ta İngiliz döneminden kalma bir yasa olan Vasiyetnameler ve Veraset Yasası’nın günün şartlarına ve çağdaş hukuk normlarına göre değiştirilmesi ihtiyacıyla hazırlanan yasa önerisi, özellikle çocuklarla ilgili meşru ve gayrimeşru ayrımını kaldırarak bazı düzenlemeler içeriyor.

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SANAYİ BÖLGESİNDEKİ BAZI YERLER LTB’YE DEVREDİLDİ

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki otoparklar ve yeşil alanlar Lefkoşa Türk Belediyesi’ne devredildi.

Bakanlar Kurulu, bu yöndeki kararı, tüm sanayi bölgelerindeki otopark ve yeşil alanların bağlı bulundukları belediyelerin sorumluluğunda olmasından dolayı aldı.

SAYAÇ YAZILIMI İÇİN ULUSLARARASI İHALEYE ÇIKILIYOR

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na sayaç yazılım programı temin edilmesi için Kamu İhale Yasası altında açık usulde ihaleye çıkılmasına karar verildi. İhaleye, KKTC'de kurulmuş olmayan işletmeler de katılabilecek.

SPOR FEDERASYONLARINA KATKI

Spor federasyonlarına kaleminden 4 eşit taksitte toplam 7 milyon 705 bin TL katkı yapılıyor.

Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı altında faaliyetlerini sürdüren Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu’nun bu yöndeki kararını onayladı.

Spor federasyonlarına yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmeleri için bakanlık bütçesindeki katkı kaleminden 4 eşit taksitte toplam 7 milyon 705 bin TL katkı yapılmasına karar verildi.

ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ’NE YENİ ASKERİ ATAŞE

KKTC Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşeliği kadrolarına 2019’da atanan Alb. Mehmet Ali Akbaş, P. Yb. Mahmut Şengil ve Per. Asb. Kd. Bçvş. Haşim Selvi'nin görev süreleri 2 Ağustos’ta sona ereceğinden yerlerine atama yapıldı.

P. Kur. Alb. Hüseyin Ulak’ın Askeri Ataşe, P. Kur. Yb. Adem Özgür Çetin'in Kara Ataşesi ve P. Asb. Kd. Bçvş. Umut Çalıcıoğlu’nun ise Askeri İdari Ataşe olarak 27 Temmuz’dan itibaren atanması onaylandı.

KAPALI MARAŞ AÇILIMI İÇİN BELEDİYEYE 950 BİN TL

Bakanlar Kurulu, Gazimağusa Belediyesi'nin Kapalı Maraş'ın açılım süreci kapsamında, bölgede yaptığı temizlik, bakım-onarım, peyzaj, sulama ve hizmet alımı işlerinin ödenebilmesi amacıyla gereksinim duyulan 950 bin TL'nin, bütçeden karşılanmasına karar verdi.

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Son Güncelleme: 12.06.2021 12:44
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