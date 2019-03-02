Polis haberleri…

Gazimağusa’da, üzerinde ve aracında polis tarafından yapılan aramada kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı bulunduran A.D.(E-53) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda A.D’nin aracında 1 adet 7.65 mm çapında canlı mermi, ateşli silah mekanizmasına sahip 1 elektronik nargile, tabanca mermisini ateşlemek için ateşli silah imalatında kullanılan 3 metal parça ve ateşli silah mekanizmasına sahip 1 kalem bulunarak emare olarak alındı.

GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU

Öte yandan dün Gazimağusa’da, N.M.B.’nin(E-25) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

GİRNE’DE EMANETÇİ TARAFINDAN HIRSIZLIK

Girne’de, serbest emlakçı olarak çalışan Y.T.(K-51), bir şirket tarafından yapımı tamamlanan daireyi, satın alınması için yurt dışında yaşayan Akif Selçuk Yöntem (E-66) tarafından kendisine EFT yoluyla gönderilen toplam 352 bin 960 TL parayı ilgili şirkete vermeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldı.

13 Eylül 2018- 21 Ocak 2019 tarihleri arasında meydana gelen olay sonrası Y.T. tutuklandı.

KÜÇÜK KAYMAKLI’DA KASTİ HASAR

Küçük Kaymaklı’da, Z.Ş.(K-41) ve S.M.(E-48), Z.Ş.’yi mahkemeye verip kullandıkları karavanı elinden aldığı gerekçesi ile Erbil Gürdür’e ait Yonca Sokak üzerinde park halinde bulunan LP 201 plakalı van aracın arka kaporta kısmına yanıcı madde dökerek yaktı.

Dün 21.00 sıralarında meydana gelen olayda yangın araç sahibi ve çevre sakinleri tarafından söndürüldü..Yangın sonucu aracın arka tampon ve kapısı kısmen yanarak zarar gördü.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

GAZİMAĞUSA’DA GÜMRÜKSÜZ SİGARA VE TÜTÜN ÜRÜNÜ

Öte yandan dün 22.30 sıralarında, Gazimağusa’da, Ş.Ü.’nün (E-46) kullanımında bulunan araçta ve ikametgahında polis tarafından yapılan aramada gümrüğü ödenmemiş 450 paket tütün, 279 karton sigara ve 18 paket nargile tütünü tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklanarak, bulunan ürünlere emare olarak el kondu..Polisin olaylarla ilgili soruşturmaları devam ediyor.