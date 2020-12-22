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Pilli: 14'ü yerel 21 pozitif vakaya rastlandı

22 Aralık 2020 Salı 19:00
Pilli: 14'ü yerel 21 pozitif vakaya rastlandı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3586 olduğunu, 21 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu sürede gözetim altında bulunduklarını, 14 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

22 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3568

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3

Yerel Vaka Sayısı: 14

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İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 5

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 305.296

Toplam Vaka Sayısı: 1433

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1230

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 197

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 142

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Dr. Ali PilliKoronavirüsKktc
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