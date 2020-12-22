Pilli: 14'ü yerel 21 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3586 olduğunu, 21 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu sürede gözetim altında bulunduklarını, 14 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
22 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 3568
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 4
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3
Yerel Vaka Sayısı: 14İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 5
Bugün Kaybedilen Hasta: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 305.296
Toplam Vaka Sayısı: 1433
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1230
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 197
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 142
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: