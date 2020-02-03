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Paşabahçe Mağazaları’ndan Sevgililer Günü’ne özel hediye seçenekleri

Paşabahçe Mağazaları’ndan Sevgililer Günü’ne özel hediye seçenekleri

03 Şubat 2020 Pazartesi 12:44
Paşabahçe Mağazaları’ndan Sevgililer Günü’ne özel hediye seçenekleri

PAŞABAHÇE MAĞAZALARI’NDAN SEVGİLİLER GÜNÜ’NE ÖZEL HEDİYE SEÇENEKLERİ

Paşabahçe Mağazaları’nda birbirinden şık ve farklı hediye seçenekleri; eşine, sevgilisine ya da sevdiklerine Sevgililer Günü’nde hediye almak isteyenleri bekliyor. Bu özel günde sevdiklerini mutlu etmek isteyenler için Paşabahçe Mağazaları, kupa, fincan setleri, servis ürünleri, sukulentler, Sevgililer Günü sofraları için yemek takımları ve dekoratif objeler ile hediye alternatifini artırıyor.

03.02.2020 –“Hediye” dendiğinde akla gelen ilk markalardan olan Paşabahçe Mağazaları, Sevgililer Günü’nde de ‘Ne hediye alsam?’ sorusuna zengin ürün çeşidi ve geniş fiyat aralığı ile cevap veriyor.

“Hayat En Güzel Hediye” sloganı ile ev ve yaşam alanları için fikirler ve önerilerle hayatın her anını güzelleştirmeyi amaçlayan Paşabahçe Mağazaları, Sevgililer Günü’nde sevgisini özel hediyelerle ifade etmek isteyenlere farklı alternatifler sunuyor.

Birbirinden özel hediye alternatifleri arasında duvar süslerinden özel kupalara, kalpli tabaklardan mumluklara ve özel bardak setlerine kadar birçok ürünüyle hediye seçiminde hem şıklık hem de kaliteyi bir arada arayanları mağazalarına bekliyor.

Sevgililer Günü’nü evde geçirmek isteyenleri de düşünen Paşabahçe Mağazaları, bu özel günde sevdiklerine sürpriz yapmak isteyenlere özel ve şık bir sofra kurabilmeleri için yüzlerce farklı alternatif sunuyor.

Lügat 365 Aşk Bardak ile Sevdiklerinizi Mutlu Edin

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Sevdiklerinin kalbine dokunmak isteyenler için Lügat 365 Aşk Bardak hediye alternatiflerinin başında geliyor. Dilimize Arapça’dan gelen ve “Bir varlığı tutkuyla ve namütenai bir özlemle sevme. Ayakları yerden kesen, dizlerin bağını çözen, karında kelebekler uçuşturan, yüreği yerinden söken, aklı baştan alan tarifsiz bir sevgi” anlamı taşıyan “aşk” kelimesi ile Lügat 365 Aşk Bardak şık tasarımı ile göz dolduruyor.

Lügat 365 Gönül Kupa

“Sevgi, aşk, arzu, merhamet, hoşgörü gibi duyguların yürekteki barınağı” anlamını taşıyan Gönül kelimesinden ilhamla tasarlanan Lügat 365 Gönül Kupa, sevdiklerinize hediye edebileceğiniz en anlamlı hediyelerden biri.

Ofiste de her an hatırlanmak için; Güneş Sistemi Kağıt Ağırlığı ve Atlas Kum Saati

Güneş ve 8 gezegenin yörüngeleriyle yer aldığı‘Güneş Sistemi Kağıt Ağırlığı’ ofislerinizde küçük dokunuşla büyük farklılık yaratıyor. El imalatı olan ve kutup noktalarında bulunan pusula çizimi stilize edilerek tasarlanan ‘Atlas Kum Saati’ ise zamana değer verenler için harika bir ofis hediyesi seçeneği.

14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevdiklerini mutlu etmek isteyenleri mağazalarının yanı sıra www.pasabahcemagazalari.com internet sitesine de davet eden Paşabahçe Mağazaları, Sevgililer Günü için en güzel hediyeleri tek tıkla kapınıza getiriyor.

Paşabahçe Mağazaları Hakkında

Cam sektörünün küresel oyuncusu konumundaki Şişecam Topluluğu şirketlerinden Paşabahçe Mağazaları A.Ş. özgün, modern, yenilikçi ve müşteri odaklı yapısıyla sofra ve mutfak eşyaları zincir mağazacılığı alanında Türkiye’de lider konumdadır. ‘Yaşam’ ve ‘Butik’ konseptleriyle cam, seramik, porselen, ahşap, çelik sofra ve mutfak eşyalarının yanı sıra dekoratif koleksiyon ürünlerini de müşterilerinin beğenisine sunan Paşabahçe Mağazaları, bugün Türkiye ve yurt dışında toplam 56 mağaza ile hizmet vermektedir.

Anahtar Kelimeler:
PaşabahçeSevgililer Günü
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