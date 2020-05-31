Özyiğit: “Yangınlar ve ihmallerle ilgili araştırma komitesi kurulmasını önereceğiz”

Yazılı açıklama yapan Özyiğit, son günlerde ülkenin dört bir yanında meydana gelen yangınlar neticesinde ciddi zararların oluştuğunu belirterek, geçmişte yaşanılan onca acı tecrübeye rağmen maalesef halen gerekli derslerin çıkarılmadığını vurguladı.

Özyiğit, yangınlara karşı gerekli altyapıya yıllarca önem verilmediğini, siyasi önceliklerin toplumsal önceliğin yerini aldığını savundu. Özyiğit, son yangınların sonrasında geçmişte görev yapan bazı kişilerin ifşaat niteliğindeki söylemlerinin sorumsuzluğun ve suiistimallerin açık ve net göstergesi olduğunu kaydetti.

Son yangınlarla ilgili de mevzuata uygun önlemleri zamanında almayan UBP-HP Hükümeti’nin ciddi bir ihmali olduğunu ileri süren Özyiğit, Yangın Hazır Kuvvet Ekiplerinin oluşturulmasında geç kalındığını, yangın gözcülüğünün yapılmadığını, riskli bölgelerdeki temizliğin de yapılmadığını söyledi.

“950 BİN EURO’LUK SİSTEM ATIL BIRAKILDI”

Yangınlara karşı erken uyarı niteliğinde geçmişte Avrupa Birliği tarafından kurulan, 24 saat çalışan 950 Bin Euro’luk sistemin yalnızca 2 yıl kullanıldıktan sonra ‘Daireye Mouse kullanabilen eleman alınmadığı’ gerekçesiyle devre dışı kaldığını, sistemin yıllardır çalıştırılmadığını belirten Özyiğit, “Siz yıllar içinde sırf siyasi çıkar uğruna yüzlerce, binlerce kişiyi kamuya istihdam edeceksiniz, ancak diğer yandan da mouse kullanan eleman olmadığı için ülkenin doğal zenginliklerini koruyabilecek sistemin devre dışı kalmasına seyirci kalacaksınız, gerekenleri yapmayacaksınız. Bu kabul edilebilir değildir” dedi.

“ORTADA BİR SORUMSUZLUK VARSA BUNUN BİR BEDELİ OLMALI”

TDP Genel Başkanı Özyiğit, devre dışı kalan sistem dahil olmak üzere yangınlarla ilgili sorumsuzluğu olan tüm yetkililere yönelik Meclis’te bir Araştırma-Soruşturma Komitesi kurulmasını önereceklerini ifade etti ve “Ortada bir sorumsuzluk varsa, bunun da bir bedeli olmalı” dedi.

Ülkede bugüne kadar yanlış yapanların sorumsuzluğu nedeniyle toplumsal zarara yol açanların bedel ödemedikleri gibi, bu çarpık sistemin nimetlerinden yararlanmaya devam ettiklerini belirten Özyiğit, gerekli komite kurularak bu konuların araştırılması için kararlı bir tutum sergileyeceklerini ifade etti.

Özellikle son çıkan bazı yangınlarda şüpheli bazı kişilerin tutuklandığını, bazılarının da zaten suçlarını itiraf ettiklerini belirten Özyiğit, suçun tespiti halinde gerekli cezaların mutlaka verilmesi gerektiğini kaydetti.

“UZMANLAR UYARMIŞTI”

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam’ın son yangınlardan bir ay önce 18 Nisan’da yaptığı açıklamada, ülkedeki yangın müdahaleleri ve alt yapı hazırlıklarında eksikliklere dikkat çekerek, özellikle tarım alanlarında yangın söndürücü bulundurulmasının yasal zorunluluk olduğunu belirttiğini anımsatan Özyiğit, son haftalarda meydana gelen arazi yangınlarının söz konusu uyarının ne kadar yerinde olduğunu ortaya koyduğunu dile getirdi. Özyiğit, “Eğer yetkililer bu uyarıyı dikkate almış olsalardı, hem yangınlar en aza indirilecek, hem de oluşan zararların boyutu çok daha az olacaktı” ifadelerini kullandı.

Aynı şekilde yine Orman Mühendisleri Odası Başkanı Can Conkbayır’ın da mevzuat gereği 1 Nisan’da göreve başlaması gereken Orman yangın hazır kuvvet ekiplerinin kurulmadığını, gerekli ödeneğin ayrılmadığı gibi Bakanlar Kurulu kararı dahi üretilmediğini ortaya koyduğunu anımsatan Özyiğit, “Tüm bu uyarılar dikkate alınmadı ve maalesef yangınla birlikte hem ormanlarımız hem de doğadaki canlılarımız yok oldu. Bunun sorumlusu da başta hükümet olmak üzere bu uyarıları dikkate almayan yetkililerdir” dedi.

“İHMALKARLIĞIN VE SORUMSUZLUĞUN FATURASI AĞIR OLDU”

İhmalkarlığın ve sorumsuzluğun faturasının ağır olduğunu bunu da tüm toplumun birlikte ödediğini belirten Özyiğit, “Bugüne kadar çok şey kaybettik, umarız artık gerekli dersleri çıkararak toplumsal geleceğimizi düşünerek hareket ederiz” diye devam etti.

Geçtiğimiz günlerde Yeşil Barış Hareketi, Çevre Koruma Vakfı ve Boğaztepe Kültür ve Çevre Koruma Derneği tarafından yapılan açıklamada yönetsel zafiyetlerin yangınlarda en büyük paya sahip olduğuna dikkat çekildiğini belirten Özyiğit, çevre örgütleri tarafından ortaya konan önerilerin dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.