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"Özersay YÖDAK Başkanı'na Soracak"

Büke mercek altında

"Özersay YÖDAK Başkanı'na Soracak"

Büke mercek altında

06 Şubat 2019 Çarşamba 23:16
"Özersay YÖDAK Başkanı'na Soracak"

"Özersay YÖDAK Başkanı'na Soracak"

Büke mercek altında

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay KIBRIS MANŞET'İN yayınları sonrası YÖDAK Başkanı Prof.Dr. Akile Büke'yi makamına çağırdı... Bakanlığa yakın kaynaklar Özersay'ın YÖDAK'ta yaşananlar ve Büke'nin çalışma saatlerine uymadığını da masaya yatıracak ve açıklama isteyeceğini ifade ediyorlar.

Gazetemizin telefoniyen ulaştığı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay YÖDAK Başkanı ile yarın bir görüşme yapacağını, kurumun sıkıntılarıyla yüksek öğrenimde yaşanan sıkıntıları bahse konu görüşmede ele alacağını vurguladı. Sorumuz üzerine Özersay “evet sayın YÖDAK Başkanı’na gazeteniz tarafından bir süredir dile getirilmekte olan iddiaları da soracağım ve bilgi alacağım.

Hepimiz aynı gemide olduğumuzun bilincinde olmalıyız. Yüksek öğrenim konusunda, üniversitelerimizin kökleşmesi bu ülkede yaşayan herkesin yararınadır. Bu nedenle kişilere dair düşüncemiz ne olursa olsun kurumları yıpratmaktan kaçınmamız gerekir. Biz dile getirilen tüm iddiaları tabi ki hükümet olarak dikkate alırız ve bu konuda da alacağız. Sayın Eğitim Bakanı üniversitelerimizin YÖK bağlamında son günlerde yaşadıkları sıkıntıları aşmak için bugün Türkiye’ye gidiyor. Orada YÖK Başkanı ile de bir araya gelecek. Üniversitelerimize sahip çıkmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 07.02.2019 00:24
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