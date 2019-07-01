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Özersay: “Bilgi sahibi olabilecek ülkelerin büyükelçileriyle temasa geçtik”

Özersay: “Bilgi sahibi olabilecek ülkelerin büyükelçileriyle temasa geçtik”

01 Temmuz 2019 Pazartesi 07:30
Özersay: “Bilgi sahibi olabilecek ülkelerin büyükelçileriyle temasa geçtik”

TAŞKENT’TEKİ PATLAMA

“İLK DEĞERLENDİRME DÜN AKŞAM SURİYE’YE YÖNELİK OLARAK DÜZENLENEN HAVA SALDIRISI KARŞISINDA DEVREYE GİREN HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİN PARÇASI OLAN RUS YAPIMI BİR FÜZENİN HEDEFİ ISKALAMASI ERTESİNDE MENZİLİNİ TAMAMLAYIP ÜLKEMİZE DÜŞMESİDİR”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, dün akşam meydana gelen patlamayla ilgili olarak sabah saatlerinde Kıbrıs’ta bulunan ve bu konuda bilgi sahibi olabilecek ülkelerin büyükelçileriyle temasa geçtiklerini açıkladı.

Özersay, ilk değerlendirmelerin,“dün akşam Suriye’ye yönelik düzenlenen hava saldırısı karşısında devreye giren hava savunma sisteminin parçası olan Rus yapımı bir füzenin hedefi ıskalaması ertesinde menzilini tamamlayıp ülkeye düştüğü” şeklinde olduğunu bildirdi.

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taşkent’e düşen cisim ve patlamayla ilgili son bilgileri paylaştı.

Özersay, Bakanlar Kurulu’nun da Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlarının katılımıyla bu konuyu ele almak üzere toplandığını kaydetti.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

“Dün akşam meydana gelen patlamayla ilgili olarak sabah saatlerinde Kıbrıs’ta bulunan ve bu konuda bilgi sahibi olabilecek olan ülkelerin Büyükelçileri ile temasa geçtik ve halihazırda iletişim halindeyiz. Gelecek olan bilgileri kamuoyu ile paylaşacağız. İlk değerlendirmeler dün akşam Suriye’ye yönelik olarak düzenlenen hava saldırısı karşısında devreye giren hava savunma sisteminin parçası olan Rus yapımı bir füzenin hedefi ıskalaması ertesinde menzilini tamamlayıp ülkemize düşmesidir. Patlamanın yere çarpma öncesinde olduğu düşünülmektedir zira yerde herhangi bir çukur açılmamıştır. Farklı birkaç noktaya düşen parçalar füzenin havada, çarpmadan önce patladığını doğrulamaktadır. Şu anda Kolordu Komutanımız ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanımızla Başbakanlıkta toplantıdayız.”

Son Güncelleme: 01.07.2019 10:37
Anahtar Kelimeler:
Kudret özersayPatlamaTaşkent
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