Ölümlü trafik kazası

19.07.2021 tarihinde, saat 14:50 sıralarında, Aydınköy - Gaziveren Anayolu üzerinde, Aydınköy’de sakin Kadir KORHAN (E-23), yönetimindeki JN 201 plakalı araç ile Aydınköy istikametinden Gaziveren istikametine doğru seyrettiği sırada, Aydınköy dahilinde, Adapark Restoran önlerinde sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Nedim ÖZBEK (E-31) yönetimindeki NA 620 plakalı araç ile çarpışmışlardır.

Kaza sonucu JN 201 plakalı araç sürücüsü Kadir KORHAN olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Kazada yaralanan NA 620 plakalı araç sürücüsü Nedim ÖZBEK ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.