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Okullar kapatılıyor diye söylemde bulunmak kaostan başka işe yaramaz

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, okulların kapatılacağı ve Ocak ayının ikinci haftasına kadar kapalı kalacağı söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi

29 Aralık 2020 Salı 16:14
Okullar kapatılıyor diye söylemde bulunmak kaostan başka işe yaramaz
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, okulların kapatılacağı ve Ocak ayının ikinci haftasına kadar kapalı kalacağı söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, bazı çevrelerin okulların kapatılacağı ve Ocak ayının ikinci haftasına kadar kapalı kalacağı söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
 

Bakan Amcaoğlu, ortada böyle bir kararın olmadığını ve bu tür söylemlere itibar edilmemesi gerektiğini kaydetti.
 

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Bakan Amcaoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Sağlık Bakanlığı ile bu konunun konuşulmadığını, okulların kapatılması yönünde bir karara varılmadığını dile getirdi.
 

Bakan Olgun Amcaoğlu böyle bir karar olmaksızın “okullar kapatılıyor” diye söylemde bulunmanın kaos yaratmaktan başka bir işe yaramadığını belirtti.

Amcaoğlu şunları söyledi:

“Üç - beş tane daha fazla beğeni almak uğruna, aslı astarı olmayan paylaşımlarda bulunmak, gerçeği öğrenmeden haber yayınlamak doğru değildir. İçinde bulunduğumuz sıkıntılı dönemde, kaos yaratmaktan başka bir işe de yaramamaktadır. Klavye başında oturup, sosyal medyada dikkat çekmeye çalışanlar böylesine sıkıntılı bir zamanda Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Sağlık Bakanlığı veya Bakanlar Kurulu’nun almadığı kararları almış gibi göstermektedir ve halkımızdan ricam, bu tür yalanlara değil, resmi makamların açıklamalarına güvenmeleridir.”

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Anahtar Kelimeler:
MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANIOlgun Amcaoğlu
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