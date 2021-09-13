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Okullar açıldı

2 yılın ardından okullarda ilk ders zili çaldı...

13 Eylül 2021 Pazartesi 09:00
Okullar açıldı

Sabah saatlerinde Lefkoşa’nın en yüksek öğrenci kapasitesine sahip olan Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda covid-19 önlemlerinin geniş kapsamda uygulandığı gözlemlendi.

4 KAPIDAN GİRİŞ SAĞLANDI

4 farklı kapıdan girişin yapıldığı okulda öğrenciler sınıflarına göre sırayla giriş yaptı.

Giriş yapan öğrencilerin ellerine dezenfektan sıkıldı, öğretmen ve hademelerin covid-19 önlemlerine verdiği önem dikkat çekti.

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İSTİKLAL MARŞI, SINIFLARDAN OKUNDU

Öğrenciler, İstiklal Marşı’nı sınıflarından dinledi.

Yapılan açıklamada, covid-19 tedbirleri kapsamında öğrencilerin, dışarıda toplu bir şekilde durmamaları konusunda karar alındığı belirtildi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

 

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Anahtar Kelimeler:
Kktc Okular AçıldıYüzyüze Eğitim
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