Okullar açıldı

Sabah saatlerinde Lefkoşa’nın en yüksek öğrenci kapasitesine sahip olan Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda covid-19 önlemlerinin geniş kapsamda uygulandığı gözlemlendi.
4 KAPIDAN GİRİŞ SAĞLANDI
4 farklı kapıdan girişin yapıldığı okulda öğrenciler sınıflarına göre sırayla giriş yaptı.
Giriş yapan öğrencilerin ellerine dezenfektan sıkıldı, öğretmen ve hademelerin covid-19 önlemlerine verdiği önem dikkat çekti.
İSTİKLAL MARŞI, SINIFLARDAN OKUNDU
Öğrenciler, İstiklal Marşı’nı sınıflarından dinledi.
Yapılan açıklamada, covid-19 tedbirleri kapsamında öğrencilerin, dışarıda toplu bir şekilde durmamaları konusunda karar alındığı belirtildi.
KAYNAK: KIBRIS POSTASI