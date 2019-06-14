Ne yaptın ERHAN!

Bulut Akacan ve adamlarından dayak yedi ama şikayetçi olmaktan vazgeçti…

Başay’ın şikayetinden vazgeçmesi kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu. Konuyla ilgili çeşitli iddialar ve suçlamalar yapılırken Erhan Başay’ın konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Bulut Akacan'ın korumaları Vasıf Gurbanov ve Orçun Özorçun ile birlikte Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu’nu ciddi şekilde darp etme ve vahim zarara uğratma davaları Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülmeye devam etti.

Henüz itham edilmeyen sanıkların davası 25 Haziran tarihine ertelenirken Erhan Başay'ın tüm sanıklar hakkındaki şikâyetini geri çektiği davanın dünkü duruşmasında yeni bir gelişme olarak aktarıldı.



Erhan Başay'ın davasını sürpriz olarak geri çekmesi mahkeme koridorlarında ve sosyal medyada çeşitli yorumlar yapılmasına sebep oldu.

Sanıklardan Orçun Özorçun hakkında avukatı tarafından yeniden talep edilen tutuksuz yargılama talebi bir kez daha reddedildi.

Akacan, Başay’a teşekkür etti!

Erhan Başay’ın şikayetini geri çekmesinden sonra bir açıklama yapan Bulut Akacan Erhan Başay’a teşekkür mesajı yayınladı.

Mesajda şöyle denildi:

“Biz Kıbrıs’lı Türkler erdemliyiz. İçimizde kin ve nefret yok. Barış kadar değerli bir şey dünyada olamaz. Yaşanan her olay bir tecrübe ve bir derstir. Önemli olan hatayı kabul etmek, özür dilemesini bilmek ve özür kabul edebilmektir. Birilerine sulh tavsiye etmek iyi kalpli ve iyi niyetli insanların işidir. Kötüyü düşmanlığı tavsiye edenlerse kötü niyetli insanlardır. Erdemli olan ve özrü kabul edenlere sonsuz teşekkür ederim…”