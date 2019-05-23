Motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Bugün öğle saatlerinde Gazimağusa’da meydana gelen trafik kazasında, Gazimağusa sakini 85 yaşındaki Mustafa Onbaşı ağır surette yaralandı.

Saat 11.00 sıralarında İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, CG 718 plakalı motosikleti ile kuzey istikametine taraf seyreden Mustafa Onbaşı (E 85) aynı istikamete taraf seyreden Emine Seven yönetimindeki LS 796 plakalı aracın çarpmasıyla direksiyon hâkimiyetini kaybederek park halinde olan FK 527 plakalı aracın sol yan kısmı tamponuna vurduktan sonra yere düşmüştür.

Motosikletten düşen sürücü başını yere çarpmış ve koruyucu kaskı olmasına rağmen başından ağır surette yaralanarak ambulansla önce Gazimağusa Devlet Hastanesine, sonrasında Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine yoğun bakım servisine kaldırıldı. Durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Gazimağusa Sosyal Hizmetler Dairesi'nden gıda yardımı alan sürücü eve dönüş yolundaydı

Görgü tanıkları verdikleri bilgide, motosiklet sürücüsünün Gazimağusa Sosyal Hizmetler Dairesi'nden almış olduğu gıda yardımları ile evine gitmekte olduğu esnada aracın çarpması sonucunda motosikletle birlikte 3-4 metre sürüklendikten sonra park halindeki araca arkadan vurmak suretiyle yere düştüğünü ve başından yaralandığı öğrenildi. Sürücünün kaza esnasında başında bulunan kaskın iç kısmında yere düşmeden kaynaklanan kan izlerinin bulunduğu gözlemlendi.

Bölgedeki kamera kayıtları incelenecek

Olay yerinde detaylı soruşturma yapan Gazimağusa polis müdürlüğüne bağlı trafik şubesi ekipleri, kazanın oluş şekli ile ilgili görgü tanıklarının bilgisine başvururken, bölgede bulunan güvenlik kameralarının da incelemeye alınacağı ve kazanın oluş şekliyle ilgili bilgi temin etme yönüne gideceği öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor. (MHA)