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Meclis’te bütçe görüşmeleri Pazartesi başlıyor

19 Kasım 2021 Cuma 20:30
Meclis’te bütçe görüşmeleri Pazartesi başlıyor

CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU’NDA “2022 MALİ YILI BÜTÇE YASA TASARISI” GÖRÜŞMELERİ 3 GÜN SÜRECEK

23 OCAK 2022’DE SEÇİM KARARI BÜTÇENİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN ÇARŞAMBA AKŞAMI GÖRÜŞÜLECEK; SEÇİM YASAKLARI CUMA GÜNÜ BAŞLAYACAK

Meclis Genel Kurulu’nda 2022 bütçesi görüşmeleri başlıyor.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Pazartesi toplanacak.

Alınan kararla kısaltılan Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri, komitede olduğu gibi üç gün sürecek.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında toplanacak genel kurulda, komitede 12 milyar 770 milyon TL olarak onaylanan “2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” ele alınacak.

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Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporunu Komite Başkanı Hasan Taçoy okuyacak.

Rapor ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere Maliye Bakanı Dursun Oğuz'un sunuş konuşması ile başlanacak.

Konuşmaların ardından rapor ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmelerin tamamlanması ve tasarının madde madde görüşülmesine geçilecek.

Genel kurulda Pazartesi günü “Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Hukuk Dairesi (Başsavcılık), Sayıştay Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçelerini ele alacak.

Toplantının gündeminde ayrıca Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Toprak Ürünleri Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı da var.

SEÇİM TARİHİ ÇARŞAMBA GÜNÜ ONAYLANACAK

TAK muhabirinin Meclis’ten aldığı bilgiye göre, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nden oy birliğiyle geçen ve 23 Ocak 2022’de erken seçim yapılmasını öngören “Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Karar Önerisi”, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Çarşamba akşamı Genel Kurul’un onayına sunulacak ve seçim yasakları da Cuma günü başlayacak.

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Son Güncelleme: 20.11.2021 01:42
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