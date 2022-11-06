banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclis yarın toplanacak
Meclis yarın toplanacak
Merkez Lefkoşa'da ücretsiz şeker taraması yapılıyor
Merkez Lefkoşa'da ücretsiz şeker taraması...
Ölümle neticelenen trafik kazası (gelişme)
Ölümle neticelenen trafik kazası
Muhaceret Affı bugün uygulamaya girdi
Muhaceret Affı bugün uygulamaya girdi
Yer fıstığı üretimi 500 dönümlerden 2-3 dönümlere düştü
Uluçam: "Güneş enerjisinden yararlanılmalı"
banner404

Meclis yarın toplanacak

06 Kasım 2022 Pazar 11:00
Meclis yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak.

Genel Kurul gündeminde 65/2005 Sayılı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası Tahtında Faaliyet Gösteren Yükseköğretim Kurumlarından İlişiği Kesilenlere Öğrenimlerine Devam Edebilme Hakkı Verilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” bulunuyor.

Tasarı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarında eğitim gören ve yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen ve/veya öğrenimlerini tamamlayamayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülke yurttaşı olan öğrencilerin yeniden ilgili yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine devam edebilmelerini ve/veya yükseköğrenimlerini tamamlamalarını sağlamayı öngörüyor.

banner360
Son Güncelleme: 06.11.2022 11:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ölümle neticelenen trafik kazası (gelişme)
Ölümle neticelenen trafik kazası (gelişme)
Töre, Drag Yarışını İzledi
Töre, Drag Yarışını İzledi
Merkez Lefkoşa'da ücretsiz şeker taraması yapılıyor
Merkez Lefkoşa'da ücretsiz şeker taraması yapılıyor
Muhaceret Affı bugün uygulamaya girdi
Muhaceret Affı bugün uygulamaya girdi
Büyük av bugün başladı
Büyük av bugün başladı
Yer fıstığı üretimi 500 dönümlerden 2-3 dönümlere düştü
Yer fıstığı üretimi 500 dönümlerden 2-3 dönümlere düştü
Cumhurbaşkanı Tatar Londra'da
Cumhurbaşkanı Tatar Londra'da
Feci kazada yoldaki ışık sorununa dikkat çekildi
Feci kazada yoldaki ışık sorununa dikkat çekildi
Lefkoşa'da kaza! Yaya yaralı
Lefkoşa'da kaza! Yaya yaralı
Sürücünün çarptığı yaya yaralandı!
Sürücünün çarptığı yaya yaralandı!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim