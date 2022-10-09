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Meclis Genel Kurlu yarın toplanacak

09 Ekim 2022 Pazar 11:15
Meclis Genel Kurlu yarın toplanacak

-TAK ve BRTK’nın 2022 bütçeleri ile radyo ve televizyonlarla ilgili tasarı da gündemde

Meclis Genel Kurulu yarın yasama işleviyle toplanacak. Toplantının gündeminde dört yasa tasarısı veya önerisi yer alıyor.

Yeni dönemin üçüncü birleşimi olacak yarın saat 10.00'da başlaması beklenen toplantıda, sunuşların ardından özel gündemde Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşülecek.

“Komitelerden gelen tasarı ve öneriler ile görüşülecek diğer işler” bölümünde ise “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (Onay) Yasa Önerisi ile Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ele alınacak.

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Son Güncelleme: 09.10.2022 11:56
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