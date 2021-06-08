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Maliye ile Kamu-iş uzlaştı

Maliye Bakanlığı ile Kamu-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı..

08 Haziran 2021 Salı 09:00
Maliye ile Kamu-iş uzlaştı
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Maliye Bakanlığı ile kamuda yetkili sendikalardan Kamu İşçileri Sendikası  arasında, 2 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Maliye Bakanlığı’nda gerçekleşen imza töreninde, toplu iş sözleşmesine, Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile Kamu-iş Başkanı Ahmet Serdaroğlu imza koydu.

İmza töreninde bakanlık bürokratları ile Kamu-İş yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

İmza töreninde konuşan Maliye Bakanı Oğuz, uzun süren müzakereler sonucunda ülkede çalışan emekçiler, işçilerle ilgili toplu iş sözleşmesinde uzlaşıya varılarak, imza aşamasına geldiklerini belirtti.

Sözleşmenin yaklaşık 2 bin 800 çalışanı ilgilendirdiğini dile getiren Oğuz, hükümet olarak ellerinden geldiğince ülkenin imkanları çerçevesinde, çalışanların haklarıyla ilgili iyileştirme yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

“Hiçbir zaman emeğin veya çalışanların karşısında olmadık” diyen Bakan Oğuz, ancak ülkenin imkan ve şartlarının, sınırlarının da belli olduğunu vurgulayarak, devlet olarak verebileceklerinin belli olduğunu ifade etti.

Sadece siyasi anlamda bugünü kurtarmak için değil ülkenin geleceğini düşünerek, toplumsal uzlaşıyla, iş barışını da koruyarak, karşılıklı müzakerelerle, iyi ilişkilerle süreci yürütmeye çalıştıklarını dile getiren Oğuz, bundan sonra da bu şekilde yürütmeye çalışacaklarını söyledi.

Her zaman ilgili taraflarla uzlaşı içinde olmak, şeffaf olmak, açık olmak, dürüst olmak gerektiğine vurgu yapan Oğuz, Kamu-İş’e teşekkür etti. Oğuz, karşılıklı birbirlerini anlayarak, ülke şartlarına göre herkesin elini taşın altına koyduğunu dile getirdi.

Protokol ile kimsenin zafer kazanmadığına dikkat çeken Oğuz, çalışanın hakkını aldığının altını çizdi. “Burada ne Kamu-İş’in bir zaferi var, ne hükümetin bir zaferi var, burada bir uzlaşı var” diyen Oğuz, iş barışı anlamında ve ülkenin bulunduğu koşullara göre bir mutabakata vardıklarını söyledi.

Bundan sonraki süreçte bütün sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin her aşamada görüşlerine açık olduklarını belirten Oğuz, “Bu ülkede ne kadar da doğruları söylediğinizde yanlış anlaşılsa veya eleştirilse de doğruları söylemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Şeffaf oldukları zaman karşı taraftan anlayış gördüklerini dile getiren Oğuz, siyaset beklentisiyle günü kurtarma değil, herkesin bu ülkenin geleceğiyle ilgili sorumlulukları olduğunu söyledi.

Oğuz son olarak, emeklerinden dolayı bürokrat yetkililerine ve sendika temsilcilerine teşekkür etti ve sözleşmenin çalışanlar için hayırlı olmasını diledi.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, uzun soluklu bir çalışmanın ardından çalışma hayatında, kamuda çalışan tüm işçilere yönelik örnek teşkil edecek bir toplu iş sözleşmesine imza koyacaklarını dile getirdi. Serdaroğlu, bu süre içinde çalışmada emeği geçen bakanlık yetkililerine ve sendika yönetimine teşekkürlerini sundu.

“Güzel günler inşallah bizi bekleyecek” diyen Sedaroğlu, Maliye Bakanı’nın da söylediği gibi salgın ve ekonomik şartlar nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini karşılıklı birbirlerine anlayışlı olmaları gerektiğini kaydetti.

Önemli olanın masada konuşarak, uzlaşıya varmak olduğunu vurgulayan Serdaroğlu, “Biz bunu toplu iş sözleşmesinde başardık. Herkese teşekkür ederim. Bütün Kamu-İş işçisine ve ailesine hayırlı olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından imzalar atıldı.

İmzaların atılması sonrasında yeniden söz alan Maliye Bakanı Oğuz, işçilerin bayramlıklarını ödeyemediklerini hatırlattı. Bunun mükellefiyetleri ve bir hak olduğunu vurgulayan Oğuz, en kısa sürede imkanlar çerçevesinde bu ödemeyi gerçekleştireceklerini belirtti.

“Başkan bir tarih istedi ama biz cebimizdekine göre konuşuyoruz ve verdiğimiz sözü de tutmamız gerekiyor” ifadelerini kullanan Oğuz, çalışmalarını yaptıklarını, ay sonuna kadar veya temmuz ayının başına kadar imkanlar çerçevesinde bayramlıkları ödeyeceklerini açıkladı.

Kamu-iş Başkanı Başkanı Serdaroğlu imza töreni sonrasında, Maliye Bakanı Oğuz’a kendilerine gösterdiği sabırdan dolayı tespih armağan etti. Zor bir sürecin kendilerini beklediğini dile getiren Serdaroğlu, Bakan Oğuz’a sabır diledi. Oğuz da, sabır değil, bu ülke için ne yapılabileceğini düşündüklerini ve ülkeye hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Maliye BakanlığıKamuişBAYRAMLIK ÖDENEKLER
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