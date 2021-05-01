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Lefkoşa Merkez Lions Kulübü, Girne Anafartalar Lisesi ile Girne Üniversitesi'ne kitap bağışında bulundu

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Heyeti, Kütüphane haftası nedeniyle Girne Anafartalar Lisesi ile Yakın Doğu Oluşumu Girne Üniversitesi kampüsünde yer alan Büyük Kütüphaneyi ziyaret ederek kitap bağışladı.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 15:00
Lefkoşa Merkez Lions Kulübü, Girne Anafartalar Lisesi ile Girne Üniversitesi'ne kitap bağışında bulundu
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Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’nden verilen bilgiye göre, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Sorumlusu Ayhan Dolunay ve Girne Üniversitesi Genel Sekreteri Fehmi Tokay Büyük Kütüphanede gerçekleşen teslim töreninde yapılan bağıştan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kulübün armağanı olan ilk etapta yaklaşık 150 dolayındaki kitap kütüphanede “Lefkoşa Merkez Lions Kulübü” adını taşıyacak köşede yer alacak.

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Diğer taraftan ayni gün ayni ekibin Anafartalar Lisesi’ne yaptığı ziyarette Okul Müdür Erbil Hüryaşar’a başarılı öğrencilere verilmek üzere yakın zamanda kaybedilen yazar Doğan Cüceloğlu’nun yazmış olduğu kitapları teslim etti. 

Okul Müdürü Hüryaşar Kulüp üyelerine teşekkürlerini arz ederken okulun kütüphane oluşturmak istencini belirmiştir. Kulübün dönem başkanı Pervin Gürler, gelecek dönem görevi devralacak seçilmiş başkanı Kibriye Güneş, beraberlerindeki Kulüp Kurucu Başkanı Ezcan Özsoy, seçilmiş yeni dönem yönetim kurulu üyeleri Başkan 1. Yardımcısı Gülsüm Madi, Başkan 2. Yardımcısı Müge Tancer ile Kulüp Saymanı Neşe Fellahoğlu’ndan oluşan heyet kulüp olarak bu talebin gerçekleşmesi için görev üstleneceklerini belirtti.

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Son Güncelleme: 01.05.2021 15:19
Anahtar Kelimeler:
Kitap BağışıLefkoşaKktc
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