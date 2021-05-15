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Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda kaza

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda Haspolat civarında seyreden bir kamyon, dikkatsizlikle sağ şeride geçerek bir araçla çarpıştı. Kazada bir kişi tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 16:15
Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda kaza
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Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre, 12.45’te Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda 06FZ9094 plakalı kamyonla seyreden Murat Gün (E-48), çift şeritli yolun sol şeridi içerisinde Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Yusuf Çocuk Ltd. isimli iş yeri önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu sağ şeride geçti.

O sırada sağ şeritte aynı istikamette giden Zehra Bilgen (K-38) yönetimindeki SD 477 plakalı aracın önünü tıkayan kamyon, çarpışmaya neden oldu.

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Kaza sonucu SD 477 plakalı araç sürücüsü Zehra Bilgen tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edildi. 

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Son Güncelleme: 15.05.2021 16:23
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