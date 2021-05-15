Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda kaza

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda Haspolat civarında seyreden bir kamyon, dikkatsizlikle sağ şeride geçerek bir araçla çarpıştı. Kazada bir kişi tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı.