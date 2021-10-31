Lefkoşa belediyesi etkinliğine Gazimağusa Çanakkale orta okulundan büyük destek

Ergün YAHAT

Lefkoşa Türk belediyesinin düzenlemiş olduğu ve büyük ilgi gören Paylaşım Mutfağı etkinliğine bir destek' de Gazimağusa'da bulunan ve yaptığı etkinlikler ile büyük takdir toplayan Emin Özkalp yönetimindeki Çanakkale orta okulu öğretmenler okul aile birliği ve velilerde katıldı. Çanakkale ortaokulu gündem sitesinden yapılan açıklama.

Kıymetli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz, Lefkoşa belediyesince 300e yakın ihtiyaçlı aileye sıcak yemek veren Paylaşım Mutfağı için gıda yardımı kampanyamız başlamıştır. Onur kurulumuzun öncülüğündeki kampanyamızda sizlerden gelecek yardımları 12 Kasım tarihine kadar toplayıp, ilgili mutfağa bağışlayacağız. Kampanyamız çerçevesinde aşağıda yazılan ürünleri kabul edeceğiz. kuru fasulye,pırınc,salca, mercimek, tuz,zeytinyağı, çay, şehriye, ırmık,kuru böğrülce ,şeker, un,nohut,ayçiçek yağı, bulgur,kahve,makarna, süt vs... Bağışlarınız için şimdiden teşekkür eder saygı ve sevgilerimizi sunarız... Hayat paylaşınca güzel olur.