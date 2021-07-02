Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, Tiyatro Sanatçıları Köseoğlu, Ulutuğ ve Tunç'u Andı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Üner Ulutuğ, Kemal Tunç ve Yücel Köseoğlu’nun Kıbrıs Türk Tiyatro Hareketi'nin bir dönemine imza atmış, zorluklar içinde özveriyle hizmet vermiş ve iz bırakmış isimler olduğuna vurgu yapıldı.

Yücel Köseoğlu'nu 10’uncu ve Üner Ulutuğ'un 42’nci ölüm yıldönümü olduğu da belirtilen açıklamada, pandemi nedeniyle kabristanlıkta tören yapılmadığı kaydedildi.



Açıklamada, “Üçünü de sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz... Işıklar içinde uyusunlar” denildi.