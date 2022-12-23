Lala Mustafa Paşa mahallesinde iddialı bir aday

LALA MUSTAFA PAŞA MAHALLESİNDE İDDAİLI BİR ADAY

Ergün Yahat

25 Aralık günü yapılacak olan yerel seçimlerinde Lala Mustafa Paşa Mahallesinin sevilen insanlarından muhtar Adayı Özkan Kafaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı aciklamada Nasıl bir mahalle yaratacağız?

-Öncelikle çevre düzenlemesi yapılacak, gelişi güzel yerlere çöp döktürülmeyecek.

-Ilkokulumuzun çevresinde eksik olan kasis ve yaya geçidi çizgileri yapılacak.

-Çocuk parkı tamir edilip kullanılabilir hale getirilecek ve ekstra bir tane daha çocuk parkı yaptırmak için kollar sıvanacak.

-Muhtar'a her isteyen vatandaş ulaşabilecek hiç bir konuda mağduriyet yaşamayacak.

-Olduğunda mahallelinin derdi dinlenecek ve giderilmesi için herşey yapılacak.

-Dar olan yollar genişletilecek, aydınlatması olmayan mahallenin sıkıntısı giderilecek.

-Gereken yerlere çiçeklendirme yapılacak.

-Yaşlılarımız için sağlık kontrolleri sıklaştırılacak.

Ben Özkan Kafaoğlu 25 aralık da buradayım, bunları yapmak içinde sizin takdirinizle burada olacağım.